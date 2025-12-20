Égypte : La Russie réunit ses alliés africains au Caire

Ce samedi 20 décembre 2025, la Russie a convié ses partenaires africains à une grande conférence avec l’objectif d’accélérer un rapprochement économique et d’essayer d’élargir ses relations en Afrique. Pour la première fois, cette rencontre est organisée directement sur le continent africain, en Égypte.

La Russie réunit ses partenaires, une première en Égypte

Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères de la Russie, a accueilli vendredi près du Caire ses homologues africains. Parmi eux figurent les ministres des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, du Burundi ou encore de la République du Congo. Les relations diplomatiques, sécuritaires et surtout économiques de Moscou avec le continent africain seront au menu des discussions. En effet, sur ce dernier volet, la Russie reste très en retrait par rapport à d’autres puissances régionales comme la Chine ou l’Inde.

L’autre objectif de la conférence pour la Russie est de remobiliser ses partenaires africains avant un sommet entre chefs d’État en 2026. Le premier s’était tenu à Sotchi en 2019, suivi d’un deuxième à Saint-Pétersbourg en 2023. Seulement 17 dirigeants africains avaient fait le déplacement à Saint-Pétersbourg, contre 43 lors du premier sommet.

Le ministre des affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a attribué vendredi ces difficultés à « l’Occident » qui « cherche à empêcher les pays du Sud global de collaborer avec la Russie ». Selon le chef de la diplomatie russe, les pays des Brics – dont font partie l’Afrique du Sud, mais aussi depuis peu, l’Égypte et l’Éthiopie – ont « le droit de choisir leurs partenaires ».