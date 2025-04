Endrick Felipe a inscrit son nom dans l’histoire du Real Madrid ce mardi 1er avril 2025. Buteur face à la Real Sociedad à l’occasion de la demi-finale de la Copa del Rey, l’attaquant de 18 ans a égalé un record de la légende Cristiano Ronaldo.

Endrick Felipe prend ses marques au Real Madrid

Endrick Felipe a marqué d’une empreinte indélébile l’édition 2025 de la Copa del Rey. Titulaire face à la Real Sociedad lors de la demi-finale de la compétition, la pépite brésilienne s’est illustrée de la plus belle des manières. Il a inscrit le premier but du Real Madrid dans un match plein de suspense et de rebondissements (4-4). À l’arrivée, le club merengue s’est imposé (5-4) à l’issue des fatidiques séances de tirs au but.

Avec cette réalisation intervenue à la 30e minute de jeu, le joueur formé à Palmeiras porte son total de buts à cinq en autant de rencontres dans la compétition. Une performance jamais réalisée par un joueur du Real Madrid depuis la saison 2012-2013. Le dernier Merengue à avoir inscrit au moins cinq buts dans une édition de la Copa del Rey n’était autre que Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait marqué sept buts lors de cette fameuse édition.

Ainsi, Endrick Felipe n’est plus qu’à deux longueurs de battre le record du quintuple Ballon d’Or, actuellement sociétaire d’Al Nassr. Qualifié pour la finale de la Copa del Rey, le Real Madrid connaîtra son adversaire ce mercredi 2 avril 2025 à l’issue de la rencontre qui opposera l’Atlético Madrid au FC Barcelone.