La 17e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) se tiendra du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan, avec la Guinée comme pays invité d’honneur. A’Salfo, commissaire général du festival et leader du groupe Magic System, a partagé ses préoccupations quant aux défis logistiques.

Festival FEMUA 2025 : A’Salfo évoque les coulisses d’une organisation XXL

Lancé en grande pompe, jeudi dernier, l’événement aura pour thème : « Civisme et sécurité routière ». Après Ferkéssédougou en 2024, c’est la ville de Daloa qui accueillera cette année une partie des festivités. Cette nouvelle édition du FEMUA met en avant une décentralisation des spectacles, impliquant une organisation complexe et une logistique conséquente. En plus des sites d’Abidjan (Anoumabo et l’INJS), les équipes devront gérer les infrastructures dans les villes d’accueil, avec les défis que cela implique : imprévus techniques, aléas climatiques (pluie, vents, etc.) et autres incidents pouvant survenir en pleine cérémonie.

Et s’il ne l’avait jamais exprimé ouvertement, A’Salfo, commissaire général du festival et leader du groupe Magic System, a partagé ces dernières heures, ses préoccupations quant aux défis logistiques. « La plus grande crainte de tout organisateur d’événement est de faire face à un imprévu technique en pleine cérémonie. », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

L’artiste souligne ainsi l’importance de rester vigilant à chaque instant. Fort de son expérience internationale, A’Salfo sait mieux que quiconque combien la gestion d’un événement d’une telle envergure requiert une attention soutenue, du début à la fin.