Au Ghana, la police régionale d’Ashanti a réalisé un coup majeur en démantelant un réseau criminel responsable de l’assassinat de deux vendeurs de transfert d’argent mobile. Les forces de l’ordre ont procédé mardi à l’arrestation de trois individus impliqués dans ces crapuleux assassinats.

Lutte contre la criminalité : trois arrestations après le double meurtre de vendeurs de mobile money au Ghana

Selon les informations de la police du Ghana, les trois individus dont Charles Kwame Danso (23 ans), Philip Foujour (29 ans) et Samuel Addae Mensah (42 ans), actuellement aux mains des forces d’ordre sont impliqués dans un double meurtres crapuleux. En effet, les faits remontent au 13 février et 10 mars 2025 date à laquelle Patricia Nimako puis Gideon Owusu Sarpong, surnommé « Junior », ont été assassinée à Krofroma pour l’un et à Kwadaso pour l’autre respectivement.

Et les enquêtes enclenchées ont permis d’apréhender les ttrois mis en cause. A en croire Emmanuel Teye-Cudjoe, Commandant de la Police régionale d’Ashanti, les investigations se pousuivent en vue de mettre la main sur un quatrième suspect dénommé Martin Amoah, alias « Baba Macho », actuellement en cavale.

A cet effet, un appel a été lancé aux populations de collaborer avec la police afin de mettre le fugitif hors d’état de nuire en donnant tout renseignement susceptible de conduire à lui.