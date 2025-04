La mine d’or de Damang, exploitée par la compagnie sud-africaine Gold Fields au Ghana, se trouve dans une situation délicate suite au non-renouvellement de son bail minier. Cette décision gouvernementale inattendue met en péril l’emploi de près de 2000 personnes, employés et sous-traitants, suscitant une vive inquiétude quant à leur avenir professionnel. L’annonce de la cessation imminente des activités a créé une onde de choc au sein de la communauté minière et soulève des questions sur les retombées économiques et sociales pour la région.

Fin de bail et avenir incertain pour les travailleurs

Gold Fields avait sollicité une extension de sa licence d’exploitation pour la mine de Damang en décembre 2024, une démarche restée sans succès. L’entreprise a officiellement annoncé le lundi 14 avril, par le biais d’une note, qu’elle avait été priée par le gouvernement ghanéen de stopper ses opérations sur le site aurifère avant le vendredi 18 avril, date d’expiration de son permis. « La requête n’a toutefois pas abouti, laissant planer l’incertitude sur l’avenir de ce projet », précisait l’entreprise dans son communiqué. Cette situation soudaine place les quelque 2000 salariés du site dans une position particulièrement vulnérable.

Selon les informations disponibles sur le site web de Gold Fields, l’entreprise emploie un total de 5781 personnes au Ghana. Parmi celles-ci, 2000 personnes travaillent directement ou indirectement sur la mine de Damang. Bien que la mine ait atteint sa fin de vie estimée en 2023, rien n’indique clairement si un plan de réduction du personnel avait été mis en œuvre. L’imminence de l’arrêt des activités soulève de sérieuses préoccupations quant au sort des employés et de leurs familles.

Il est important de noter que Gold Fields n’a pas explicitement communiqué de plan spécifique pour accompagner la réinsertion professionnelle de ces travailleurs. De plus, le calendrier initial de l’entreprise ne prévoyait pas un arrêt des opérations à Damang en avril 2025. « Ce changement de plan alimente encore plus l’incertitude sur la suite des événements », souligne le communiqué de la compagnie. Cette modification inattendue des plans accentue l’anxiété des employés face à un avenir professionnel incertain.

Implications économiques et sociales au Ghana

La mine de Damang représente la deuxième exploitation aurifère de Gold Fields au Ghana, suivant le projet de Tarkwa. En 2024, la production combinée de ces deux sites a atteint un volume significatif de 671 800 onces d’or. La fermeture potentielle de Damang pourrait avoir des répercussions économiques notables pour la région et pour la contribution de Gold Fields à l’économie ghanéenne. La perte de ces emplois pourrait également entraîner des conséquences sociales importantes pour les communautés locales qui dépendent de l’activité minière. Il est crucial que des mesures soient envisagées pour atténuer l’impact de cette fermeture sur les travailleurs et la région.