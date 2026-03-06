© Guinée : retour en pompe de Mamadi Doumbouya

Après une longue absence marquée par une grosse polémique, Mamadi Doumbouya est rentré en Guinée ce vendredi 06 mars 2026. C’est un Mamadi Doumbouya visiblement en forme que les Guinéens ont retrouvé. Un retour en fanfare organisé par ses partisans qui y ont même convié les représentations diplomatiques.

Guinée : Mamadi Doumbouya de retour après trois semaines d’absence

Sourire large et visage décomplexé. C’est ainsi que le militaire devenu président est apparu ce jour devant la foule mobilisée pour son accueil. Les petits plats ont été mis dans les grands. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été mis en place pour l’accueil « triomphe ». Conformément à une note préalable de la présidence de la République, il a été accueilli par des membres du gouvernement, des responsables militaires, des diplomates accrédités en Guinée, des représentants d’institutions nationales et internationales, ainsi que plusieurs cadres de l’administration publique.

Accompagné de son épouse, l’ancien patron des forces spéciales devenu président de la République s’est offert un chaleureux bain de foule. Il a l’air rassuré. Une réponse indirecte aux rumeurs qui l’annonçaient « gravement malade » et en « soins ». Ce retour devait mettre fin à ces rumeurs. Selon ses partisans, c’est d’ailleurs le but visé par cette forte mobilisation. Avant même son retour, certains de ses proches rassuraient déjà sur son état de santé. Ils avaient indiqué que le président avait pris des congés avec sa famille.

Mamadi Doumbouya est donc revenu en force pour s’attaquer aux dossiers brûlants qui l’attendent. En premier lieu, il va devoir accélérer la création effective de son parti politique. Les travaux sont conduits par le Premier ministre Bah Oury. Le congrès ne s’est pas tenu, car Bah Oury a insisté pour le faire en présence du chef de la mouvance présidentielle.