Et ça continue ! L’affaire de la carte mémoire continue d’alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Après le démenti formel de Zeinab Bancé concernant les propos tenus par Hassan Hayek. Celui-ci a finalement décidé de sortir de son silence.

Zeinab Bancé dément, Hassan Hayek ironise : la controverse du record Guinness continue

Selon les faits, tout a commencé avec une déclaration de Hassan Hayek, suggérant que l’absence de carte mémoire pour l’enregistrement aurait été un facteur clé dans l’échec de Zeinab Bancé lors de son marathon culinaire pour le record Guinness. Cette affirmation a rapidement enflammé les réseaux sociaux, suscitant une vague de réactions. Cependant, la cheffe cuisinière a immédiatement démenti cette version des faits, affirmant qu’il s’agissait d’une information erronée.

Face à la polémique grandissante et aux nombreuses critiques des internautes, Hassan Hayek a tenu à réagir. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, celui que l’on surnomme « le vagabond de la charité » a pris la situation avec une pointe d’ironie : « Oui, très bien même, et j’ai pris acte. Oui, c’est ce qui en ressort et je suis un dohisseur (menteur). » Une déclaration qui laisse planer le doute sur ses véritables intentions.