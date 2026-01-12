Iran : Ali Khamenei prédit la chute de Donald Trump

Ce lundi 12 janvier 2026, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié sur les réseaux sociaux une image représentant le président américain Donald Trump comme un ancien pharaon, avertissant qu’il subirait le même sort que les tyrans du passé.
Iran : Ali Khamenei compte renversé Donald Trump
L’image partagée sur le compte officiel de Ali Khamenei guide suprême de l’Iran sur X ce lundi, montre un sarcophage de style pharaonique en ruines portant le visage de Donald Trump. Elle est accompagnée de la légende : « Comme Pharaon ». Dans un message en persan publié avec l’image, Khamenei affirme que les dirigeants arrogants cherchant à dominer le monde, comme Pharaon, Nimrod, Reza Khan et Mohammad Reza, ont été renversés au sommet de leur pouvoir. « Celui-ci aussi sera renversé », ajoute-t-il.
Une publication qui intervient alors que Donald Trump a récemment proféré des menaces contre la direction iranienne, faisant notamment référence aux manifestations et troubles internes dans le pays.
Pour rappel, depuis le 28 décembre, l’Iran est secoué par des manifestations parties du Grand Bazar de Téhéran, en réaction à la forte dépréciation du rial et à la détérioration des conditions économiques. Les manifestations se sont ensuite étendues à plusieurs villes.
Aucun bilan officiel n’a été publié, mais l’agence de défense des droits humains Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, estime que le nombre de morts atteint au moins 544, comprenant tant des membres des forces de sécurité que des manifestants, avec plus de 1 000 blessés. HRANA rapporte également qu’au moins 10 681 personnes ont été arrêtées lors des manifestations dans 585 lieux à travers le pays, couvrant 186 villes dans les 31 provinces iraniennes.
