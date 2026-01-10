États-Unis : Vladimir Poutine bientôt capturé ? Donald Trump a tranché

Durée de lecture : 2 minutes
Russie - Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire contre l’Europe
© Russie - Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire contre l’Europe

Une semaine après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump écarte toute idée d’enlèvement du président russe, Vladimir Poutine.

États-Unis : Vladimir Poutine dans le viseur de Donald Trump ?

Face à presse ces dernières heures, Donald Trump a été questionné sur la possibilité d’une capture de Vladimir Poutine par les États-Unis, similaire à celle du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le président américain a assuré qu’il n’en avait pas l’intention. « Ce ne sera pas nécessaire », a-t-il déclaré.

Une semaine après la capture du président du Vénézuéla Nicolás Maduro par les États-Unis, Donald Trump a assuré qu’il n’avait pas l’intention d’en faire de même avec d’autres dirigeants. Le nom de Vladimir Poutine revient souvent. En effet, avec la Russie, les tensions ne cessent de s’accroître face aux difficultés rencontrées par l’administration américaine pour trouver un accord de paix en Ukraine.

Etats-Unis – Venezuela : l’AES sort de son silence
États-Unis : un pétrolier russe aux arrêts

Lors d’une conférence de presse donnée depuis Washington, des journalistes ont informé Donald Trump des déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier s’est interrogé sur la prochaine action des États-Unis contre les « grands dictateurs », après la capture de Nicolás Maduro au Vénézuéla.

Donald Trump ordonne le retrait des États-Unis de 66 organisations
La marine américaine poursuit un pétrolier russe en pleine Atlantique

Donald Trump a rappelé que lui et Vladimir Poutine avaient « toujours eu » une « excellente relation », tout en précisant qu’il était « très déçu » de ne pas réussir à « terminer cette guerre » (avec l’Ukraine) car il a, selon ses dires, déjà permis la résolution de « huit guerres » dans le monde.

Pour finir, Donald Trump a rappelé que la Russie avait récemment perdu « 31.000 soldats », que son économie « se portait au plus mal », et qu’il pensait bientôt pouvoir résoudre ce conflit.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026