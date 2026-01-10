États-Unis : Vladimir Poutine bientôt capturé ? Donald Trump a tranché

Une semaine après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump écarte toute idée d’enlèvement du président russe, Vladimir Poutine.

États-Unis : Vladimir Poutine dans le viseur de Donald Trump ?

Face à presse ces dernières heures, Donald Trump a été questionné sur la possibilité d’une capture de Vladimir Poutine par les États-Unis, similaire à celle du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le président américain a assuré qu’il n’en avait pas l’intention. « Ce ne sera pas nécessaire », a-t-il déclaré.

Une semaine après la capture du président du Vénézuéla Nicolás Maduro par les États-Unis, Donald Trump a assuré qu’il n’avait pas l’intention d’en faire de même avec d’autres dirigeants. Le nom de Vladimir Poutine revient souvent. En effet, avec la Russie, les tensions ne cessent de s’accroître face aux difficultés rencontrées par l’administration américaine pour trouver un accord de paix en Ukraine.

Lors d’une conférence de presse donnée depuis Washington, des journalistes ont informé Donald Trump des déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier s’est interrogé sur la prochaine action des États-Unis contre les « grands dictateurs », après la capture de Nicolás Maduro au Vénézuéla.

🚨⚡️ #Urgent | 🇷🇺🇺🇸 Il n’est pas nécessaire de capturer Poutine — Trump 🔸Journaliste : Ordonneriez-vous un jour une opération pour capturer Vladimir Poutine ? ; Trump : Eh bien, je ne pense pas que ce sera nécessaire. pic.twitter.com/0a5heeA1G7 — AES Alerte (@Aesalerte) January 10, 2026

Donald Trump a rappelé que lui et Vladimir Poutine avaient « toujours eu » une « excellente relation », tout en précisant qu’il était « très déçu » de ne pas réussir à « terminer cette guerre » (avec l’Ukraine) car il a, selon ses dires, déjà permis la résolution de « huit guerres » dans le monde.

Pour finir, Donald Trump a rappelé que la Russie avait récemment perdu « 31.000 soldats », que son économie « se portait au plus mal », et qu’il pensait bientôt pouvoir résoudre ce conflit.