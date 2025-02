En Arabie Saoudite depuis quelques jours pour assister au combat de son ami Israel Adesanya, Francis Ngannou a été déçu dans la soirée de ce samedi 01 février 2025. Le champion camerounais a en effet assisté à la défaite d’Israel Adesanya par TKO. Pour l’encourager, Ngannou lui a adressé un message fort.

Francis Ngannou soutient Adesanya après sa lourde défaite face à Imavo

Ce samedi soir, Israel Adesanya (24-5) faisait son retour dans l’octogone lors de l’UFC Saudi Arabia, après deux défaites consécutives. Pour la première fois en cinq ans, le Nigérian combattait sans titre en jeu face à Nassourdine Imavov (16-4). Grand favori selon les bookmakers, il a cependant été battu par TKO au deuxième round, après un premier round encourageant. Le striking percutant du Français a eu raison de l’ancien champion, qui enregistre ainsi sa troisième défaite d’affilée.

Sur ses réseaux sociaux, Francis Ngannou a rapidement réagi à la défaite de son ami : « Un sport impitoyable. Champion un jour, champion pour toujours. Adesanya, nous t’aimons, mec, et serons toujours à tes côtés. » Pour rappel, le poids lourd camerounais avait récemment rendu hommage à son compatriote : « Juste deux jours avant son combat, mon frère n’est pas stressé et de bonne humeur ; il a même l’air plus jeune ! » Enfin, Ngannou a salué la performance du vainqueur du soir : « Félicitations à Imavov pour sa superbe prestation. »