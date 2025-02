Star mondiale de Tiktok, Khaby Lame, a été nommé ambassadeur de l’UNICEF ce vendredi à Dakar, à l’issue d’une visite de quatre jours au Sénégal, son pays d’origine.

TikTok star Khaby Lame engagé pour l’UNICEF : un tournant majeur dans sa carrière

Lors d’une cérémonie officielle, Gilles Fagninou, directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a salué l’engagement du jeune influenceur : « Je suis très fier d’annoncer que Khaby Lame rejoint la famille de l’UNICEF en tant que nouvel ambassadeur de bonne volonté. Son authenticité et son engagement font de lui un ambassadeur extraordinaire pour les enfants. » À 24 ans, Khaby Lame règne sur TikTok avec 162,8 millions d’abonnés, grâce à ses vidéos humoristiques et sans paroles, où il démystifie les astuces absurdes circulant sur Internet. Son célèbre geste – mains ouvertes vers le ciel, sourire complice et regard expressif – est devenu sa signature.

Un engagement pour l’éducation et la protection des enfants

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Khaby Lame mettra sa notoriété au service de la promotion des droits des enfants. « Je remercie l’UNICEF de m’avoir donné l’opportunité de défendre les droits des enfants. J’essaierai de faire de mon mieux dans cette nouvelle mission. » a confié Khaby Lame. L’influenceur rejoint ainsi un cercle prestigieux d’ambassadeurs de l’UNICEF, aux côtés de Lionel Messi, David Beckham, Angélique Kidjo et Katy Perry.

D’après Forbes, les revenus de Khaby Lame sont estimés à 16,5 millions de dollars entre juin 2022 et septembre 2023, faisant de lui l’un des créateurs de contenu les mieux rémunérés au monde.