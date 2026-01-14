Les joueurs africains les mieux payés de la CAN 2025

© Riyad Mahrez et Sadio Mané (CAN 2019). Photo by Visionhaus/Getty Images

Qui sont les joueurs les mieux payés en club qui participent à la CAN 2025 en cours au Maroc ? Des données fournies par Aceodds permettent d’identifier ces stars qui touchent les plus gros salaires. Ce classement met en lumière l’influence de plus en plus remarquable des clubs saoudiens dans le business du football.

CAN 2025 : Top 10 des joueurs africains les mieux payés en club

Selon les données d’Aceodds, l’Algérien Riyad Mahrez est en tête du classement avec 60 030 000 millions d’euros de salaire annuel et bonus cumulés. Il est contractuel du club Al-Ahli en Arabie saoudite. Sadio Mané, joueur d’Al-Nassr FC, s’impose à la deuxième place avec ses 46 000 000 d’euros de salaire annuel et bonus cumulés. Le troisième est également un Sénégalais : Kalidou Koulibaly, qui empoche annuellement 39 910 000 euros avec Al-Hilal FC.

L’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool FC) est quatrième avec un salaire annuel et bonus cumulés évalués à 29 441 774 euros. Il est suivi de son coéquipier en équipe nationale, Omar Marmoush. Ce dernier touche 21 713 308 euros annuellement. Il évolue à Manchester City.

Victor Osimhen représente le Nigeria dans ce top 10. Avec son club Galatasaray SK, le joueur masqué gagne 20 000 000 euros de salaire annuel et bonus cumulés. Franck Kessié (16 100 000 euros), Achraf Hakimi (20 000 000 euros), Édouard Mendy (15 000 000 euros) et Yassine Bounou (11 730 000 euros) complètent le top 10.

RangJoueurSalaire annuel et bonus cumulés (euro)PaysClub
1Riyad Mahrez60 030 000AlgérieAl-Ahli
2Sadio Mané46 000 000SénégalAl-Nassr FC
3Kalidou Koulibaly39 910 000SénégalAl-Hilal FC
4Mohamed Salah29 441 774EgypteLiverpool FC
5Omar Marmoush21 713 308EgypteManchester City
6Victor Osimhen20 000 000NigeriaGalatasaray SK
7Achraf Hakimi20 000 000MarocParis Saint-Germain
8Franck Kessié16 100 000Côte d’IvoireAl-Ahli FC
9Édouard Mendy15 000 000SénégalAl-Ahli FC
10Yassine Bounou11 730 000MarocAl-Hilal FC
Tableau : AFRIQUE SUR 7. Source : Aceodds

