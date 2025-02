Au terme des barrages des huitièmes de finale de Ligue des champions, les seize clubs encore en lice connaissent enfin leur adversaire pour cette phase de la compétition. La cérémonie du tirage au sort a été effectuée ce vendredi 21 février.

Le tableau complet des 8es de finale, quarts et demies de Ligue des champions connu

Le suspense était à son comble, car cette nouvelle version de Ligue des champions a déjà vu plusieurs clubs italiens (Atalanta, AC Milan et Juventus) être éliminés, tandis que la France a conservé deux représentants (PSG et Lille), mais reste sous la menace des clubs néerlandais (PSV et Feyenoord).

Au terme du tirage, le Paris Saint-Germain (PSG), qui s’attendait à un tirage difficile, a été servi. Les Parisiens affronteront Liverpool, avec le match retour à Anfield. Les deux clubs se sont déjà rencontrés à cinq reprises, avec un bilan de trois victoires pour Paris et deux pour Liverpool.

Le FC Barcelone, quant à lui, a hérité de Benfica, une bonne nouvelle pour le club catalan. Le second club français encore en compétition, n’a pas été épargné. Lille, malgré son statut de tête de série, affrontera le Borussia Dortmund, finaliste de la saison dernière. Le Club Bruges, de son côté, sera face à Aston Villa.

Deux autres chocs exceptionnels auront lieu en huitièmes de finale : le derby de Madrid entre le Real Madrid et l’Atlético, ainsi qu’un Bayern Munich-Bayer Leverkusen qui promet d’enflammer l’Allemagne.

À noter que si le Real Madrid de Kylian Mbappé se défait de l’Atlético en huitièmes et du vainqueur du match entre le PSV et Arsenal en quarts, il pourrait retrouver le PSG, son ancien club en demi-finale.

Les matchs aller de ces huitièmes de finale se joueront les 4 et 5 mars, et les matchs retour les 11 et 12 mars.

Les affiches des 1/8es de finale :

Club Bruges vs Aston Villa

Borussia Dortmund vs Lille

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

PSV vs Arsenal

Feyenoord vs Inter

PSG vs Liverpool

Benfica vs FC Barcelone

Les affiches des quarts de finale :

A1 : PSG ou Liverpool vs Club Bruges ou Aston Villa

A2 : PSV ou Arsenal vs Real Madrid ou Atlético

A3 : Benfica ou FC Barcelone vs Borussia Dortmund ou Lille

A4 : Bayern Munich ou Bayer Leverkusen vs Feyenoord ou Inter

Les affiches des demi-finales :

vainqueur A2 vs vainqueur A1

vainqueur A4 vs vainqueur A3