Le Signal Iduna Park est le théâtre d’une confrontation électrique ce mardi soir à 21h00, pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions où le Borussia Dortmund reçoit le FC Barcelone. Pour cette rencontre cruciale, les deux coachs ont dévoilé leur composition officielle.

Les compositions officielles de Dortmund – FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions

Dos au mur après une lourde défaite à l’aller, les Borussen misent sur une audacieuse formation en 3-4-3. Gregor Kobel garde les cages, protégé par une défense à trois têtes composée de Niklas Süle, Waldemar Anton et Ramy Bensebaini. Le milieu de terrain est orchestré par Yan Couto et Pascal Groß sur les ailes, épaulés dans l’axe par Felix Nmecha et Matthias Svensson. L’attaque sera menée par Serhou Guirassy, avec le soutien des rapides Karim Adeyemi et Maximilian Beier.

De son côté, le FC Barcelone se présente avec une organisation en 4-2-3-1, où Wojciech Szczęsny officie comme dernier rempart. La ligne défensive est constituée de Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo et Gerard Martin. L’entrejeu sera animé par la paire dynamique Gavi et Frenkie de Jong. En attaque, Robert Lewandowski sera la pointe du trident offensif, soutenu par la pépite Lamine Yamal, le jeune talent Fermín López et l’ailier brésilien Raphinha.

Ces compositions révèlent les intentions des deux équipes pour ce match décisif en quart de finale de Ligue des champions. Dortmund opte pour une formation offensive avec trois attaquants et des latéraux rapides pour tenter de déstabiliser la défense barcelonaise. Le Barça, quant à lui, mise sur sa solidité défensive habituelle et un quatuor offensif capable de faire la différence à tout moment. La bataille tactique s’annonce intense dans cette quête d’une place en demi-finale de la Ligue des champions.

Les compositions de Dortmund – FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions

Borussia Dortmund : Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Yan Couto, Gross, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Guirassy, Beier

FC Barcelone : Szczesny, Koundé, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin, Gavi, De Jong – Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski