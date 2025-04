Le spectacle continue en Ligue des champions avec la suite des quarts de finale aller ce mercredi soir. Le FC Barcelone accueille le Borussia Dortmund. Et les coach ont dévoilé leur 11 de départ.

Le Barça face au mur jaune, découvrez les onze de départ pour le duel du quart de finale de Ligue des champions

Pour cette confrontation européenne cruciale, l’entraîneur du FC Barcelone, Ansi Flick, a opté pour son système de jeu en 4-3-3. Wojciech Szczęsny gardera les cages catalanes. La ligne défensive sera composée de Baldé, Iñigo Martinez, Cubarsi et Koundé. Le milieu de terrain verra Pedri, Fermín Lopez et De Jong orchestrer le jeu. L’attaque sera menée par le buteur polonais Robert Lewandowski, épaulé par la vitesse de Raphinha et la pépite Lamine Yamal.

En face, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a également choisi un schéma tactique en 4-3-3 pour défier les Blaugranas. Gregor Kobel sera le dernier rempart allemand. La défense sera constituée de Ryerson, Emre Can, Anton et Bensebaini. Le milieu de terrain sera animé par la présence de Chukwuemeka, Brandt et Nmecha. L’attaque du BVB sera emmenée par Serhou Guirassy, soutenu par la percussion de Jamie Bynoe-Gittens et la rapidité de Karim Adeyemi.

Les compositions du FC Barcelone – Borussia Dortmund en quart de finale de Ligue des champions

FC Barcelone : Szczesny, Koundé, Cubarsi, Iñigo, Baldé, Pedri, Fermìn Lopez, De Jong, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha,

Borussia Dortmund : Kobel, Ryerson, Anton, Can, Bensebaini, Chukwuemeka, Brandt, Nmecha, Adeyemi, Guirassy, Bynoe-Gittens