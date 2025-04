Le rideau se lève sur les quarts de finale de la Ligue des champions avec une affiche des plus alléchantes ce mardi soir. Le Bayern Munich accueille l’Inter Milan pour la manche aller de ce niveau de la compétition. Ainsi, les coachs Vincent Kompany et Simone Inzaghi ont dévoilé l’identité des joueurs qui vont démarrer ce choc.

Bayern Munich – Inter Milan : Kompany et Inzaghi alignent leurs stratégies pour le quart de finale aller de la Ligue des champions

À domicile, le Rekordmeister, sous la houlette de Vincent Kompany, se présentera dans une configuration tactique en 3-4-3. Le jeune Jonas Urbig gardera les cages, protégé par une défense à trois composée de Josip Stanisic, Eric Dier et Kim Min-Jae. L’entrejeu sera orchestré par Joshua Kimmich en sentinelle, épaulé par Leon Goretzka, avec Konrad Laimer et Raphaël Guerreiro occupant les ailes. En attaque, le serial buteur Harry Kane sera soutenu par la créativité de Michael Olise et la vitesse de Leroy Sané.

En face, les Nerazzurri de Simone Inzaghi adopteront leur système en 3-5-2 habituel. Yann Sommer sera le dernier rempart lombard, derrière une défense à trois hommes constituée de Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Le milieu de terrain sera articulé autour d’Hakan Çalhanoğlu en position de sentinelle, avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés pour apporter dynamisme et expérience. Les couloirs seront animés par la présence de Matteo Darmian et Carlos Augusto. En attaque, le redoutable duo composé de Lautaro Martínez et Marcus Thuram aura la charge de percer la défense bavaroise.

Les compositions de Bayern Munich – Inter Milan en quart de finale de Ligue des champions

Bayern Munich : Urbig, Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Kimmich, Goretzka, Guerreiro, Olise, Kane, Sané

Inter Milan : Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Martínez, Thuram