Liste de la Côte d’Ivoire pour le mondial 2026

Ce vendredi 15 mai 2026, Emerse Faé a publié la liste des joueurs sélectionnés pour l’équipe de la Côte d’Ivoire pour le compte de la coupe du monde 2026. Des noms bien connus sont sur la liste. Simon Adingra qui n’était à la CAN 2025 est de retour dans l’effectif. Le coach a également misé sur l’expérience avec Seko Fofana et Franck Kessié. Logé dans le groupe E, les Éléphants de Côte d’Ivoire vont affronter l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao.

Coupe du monde 2026 : voici la liste de la Côte d’Ivoire

Pour atteindre ses objectifs à la coupe du monde 2026, la Côte d’Ivoire pourra compter sur une base solide dans les cages. Yaya Fofana et Mohamed Koné incarnent la relève locale, tandis que Alban Lafont apporte son expérience européenne. Emerse Faé a décidé de faire confiance à ce trio pour tenter de maintenir les buts ivoiriens inviolables. Quat au secteur défensif, il est riche en profils variés. Emmanuel Agbadou et Clément Akpa apportent puissance et rigueur, tandis que Ousmane Diomandé et Guéla Doué incarnent la jeunesse. Les latéraux Ghislain Konan et Wilfried Singo offrent des solutions offensives, tandis que Odilon Kossounou et Evan Ndicka apportent leur expérience des grands championnats européens.

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Le milieu de terrain est le véritable moteur de l’équipe. On y retrouve Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michael Séri, Parfait Guiagon et Christ Inao Oulaï. Ce beau monde est préparé pour porter la stratégie de jeu qui sera mise en place.

Le secteur offensif est impressionnant par sa diversité. Le retour de Simon Adingra est une arme redoutable sur les ailes. Il est épaulé par des talents comme Amad Diallo et Elye Wahi. La puissance de Oumar Diakhité et Yann Diomandé complète la finesse technique de Evann Guessand et Nicolas Pépé. Enfin, Ange-Yoan Bonny et Bazoumana Touré apportent des options supplémentaires pour varier les schémas offensifs.