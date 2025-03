Actuellement en studio à Paris avec le beatmaker ivoirien Tam Sir, Mokobé, rappeur franco-malien prépare un retour explosif sur le devant de la scène.

« L’Afrique est à l’honneur » : Mokobé prépare un retour musical fracassant

Membre fondateur du 113, Mokobé garde le mystère sur son projet, mais son nouvel album est déjà finalisé. Parmi les morceaux très attendus, un titre posthume en featuring avec DJ Arafat, véritable hommage au roi du Coupé-Décalé disparu en 2019. Une collaboration inédite qui permettra aux fans de Yôrôbô d’entendre à nouveau la voix de leur idole.

« Je peux déjà vous annoncer que ce sera l’un des plus gros hits de cette année, in sha Allah. Ça a pris énormément de temps, j’avoue. Beaucoup trop de temps d’ailleurs, mais j’avais besoin de me retrouver, et c’est fait. », a lancé Mokobé à ses fans sur sa page Facebook. Pour lui, le projet a nécessité une longue période de travail, mais il est désormais prêt à offrir un album riche et multiculturel. Ce nouvel opus mettra l’Afrique à l’honneur avec des collaborations venues du Sénégal, du Cameroun et d’autres pays du continent.

« J’ai préparé un album de fou furieux et il est temps pour moi de libérer tout ça. L’Afrique est à l’honneur ! », s’enthousiasme l’artiste, impatient de retrouver ses fans et de marquer l’année avec des sons inédits.