Niger : environ 26 000 habitants menacés par un vaste déguerpissement à Niamey

Au Niger, le gouvernement annonce une vaste opération de déguerpissement autour de l’aéroport de Niamey. Les habitants occupants ont jusqu’à la fin du mois de mai pour libérer volontairement les lieux. Pour justifier la mesure, les autorités évoquent des raisons de sécurité.

Niger : un déguerpissement annoncé aux abords de l’aéroport de Niamey, les habitants inquiets

Le gouvernement nigérien décide de faire le ménage aux abords de l’aéroport de Niamey. L’opération va toucher environ 26 000 personnes. Les habitants assurent avoir acquis dans les normes les terrains pour s’y installer. Mais le gouvernement dénonce une occupation illégale. La mesure doit être urgemment mise en œuvre pour la « sécurité des populations et des infrastructures stratégiques du pays ».

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« Cette initiative, devant permettre de déguerpir les populations occupant illégalement le titre foncier numéro 784, s’inscrit dans le cadre des mesures urgentes visant à garantir la sécurité des populations elles-mêmes et à renforcer la sécurité des infrastructures stratégiques du Niger », a déclaré le général de brigade Abdou Assoumane Harouna.

Selon les autorités de la région de Niamey, « ces lotissements illégaux occupent 19% de l’espace objet du titre foncier 784, d’où la nécessité, au vu surtout de l’évolution de la situation sécuritaire, de procéder à ce déguerpissement ». Le déguerpissement concerne quatre lotissements, à savoir Mutram, Alpha Djadi, extension Alpha Djadi et extension Kobontafa. Ces sites se retrouvent sur un espace alloué à l’ASECNA depuis 1953.

Face à la pression, les habitants se posent des questions sur le processus. Ils jugent insuffisant le délai qui leur est accordé pour libérer les lieux. La question du dédommagement n’est pas véritablement abordée et cela inquiète les habitants. Certains veulent quitter, mais sans garantie d’un dédommagement à la hauteur des investissements consentis dans leurs constructions, ils sont réticents.

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La sécurité comme argument phare

À l’analyse des déclarations des autorités, cette opération de déguerpissement s’inscrit dans un contexte de renforcement de la sécurité à l’intérieur de la ville capitale. Le gouverneur de Niamey a rappelé la recrudescence des attaques asymétriques. Les habitants se souviennent encore de la violente attaque qui a visé la base 101 en janvier dernier.