Alors que le PSG affronte Aston Villa lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions dans la soirée de ce mercredi 9 Avril 2025, on s’interresse à la vie d’Ousmane Dembélé, ailier vedette du club parisien.

Ousmane Dembélé, papa poule et star du PSG : confidences rares sur sa vie de famille

Les regards sont tournés vers Ousmane Dembélé dans la soirée de ce mercredi 9 Avril alors que le PSG défie Aston Villa en Ligue des Champions. Mais qu’en est-il de sa vie privée. À 27 ans, Dembélé fait preuve d’une grande discrétion sur sa vie personnelle. Contrairement à ses coéquipiers comme Antoine Griezmann ou Neymar Jr., il préfère garder son jardin secret loin des projecteurs et des réseaux sociaux.

Pourtant, le footballeur n’est pas un cœur à prendre. Depuis plusieurs années, il partage la vie de Rima Edbouche, une influenceuse marocaine de 25 ans, très suivie sur Instagram (plus de 122 000 abonnés) et sur TikTok. Rima publie régulièrement des contenus lifestyle et mode, sans toutefois dévoiler son visage, cultivant ainsi une certaine forme de mystère.

Le couple s’est marié en décembre 2021, lors d’une cérémonie religieuse intime entourée de leurs proches, comme le rapporte Purepeople.

En septembre 2022, Ousmane Dembélé est devenu papa d’une petite fille, dont le prénom n’a pas été révélé. Très protecteur de sa vie familiale, il évoque rarement sa fille en public. Toutefois, un an après sa naissance, il s’était confié dans une interview accordée à Adil Rami pour Prime Video : « Tu es à la maison avec ton enfant, tu donnes le biberon et tu regardes le match en même temps, donc ça va, c’est tranquille. »

Une tendre confession qui montre que, loin des projecteurs, Dembélé est avant tout un père comblé. Ce soir, nul doute que Rima Edbouche et leur fille seront ses premières supportrices, prêtes à l’encourager pour ce rendez-vous crucial de Ligue des champions.