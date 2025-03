Une nouvelle querelle ébranle l’industrie musicale nigériane. Les chanteurs Dammy Krane et Jaywon Juwonlo se sont livrés à une joute verbale sur X (anciennement Twitter), échangeant des critiques cinglantes sur leur soutien (ou non) à Davido.

Clash entre Dammy Krane et Jaywon : tensions autour du soutien à Davido

L’origine du conflit remonte à une ancienne interview de Davido, où il déclarait que « l’économie du Nigeria est en ruine ». Rebondissant sur cette déclaration, Jaywon a publié un messagea publié un message sur X , soulignant l’hypocrisie de certains internautes : « Il y a quelques mois, lorsque Davido a évoqué l’état du pays lors d’une interview, certains se sont empressés de le dénoncer comme s’il mentait. Abeg, où sont ces gens aujourd’hui ? La réalité est claire : les Nigérians sont leur plus gros problème. »

Dammy Krane s’en prend violemment à Davido

Réagissant sous le post de Jaywon, Dammy Krane a tenua tenu des propositions particulièrement acerbes contre Davido et son entourage :et son entourage : « FLOPIDO et sa famille font partie du problème du NIGERIA. Ils sont au pouvoir et ce sont eux qui distribuent le pouvoir. » Le ton est donné : pour Dammy Krane, Davido ne serait pas un simple observateur, mais un acteur du système en place.

Dans un deuxième message, Jaywon a également attaqué la fanbase de Wizkid, connue sous le nom de FC, les qualificatifs de « têtes vides » qui s’expriment sur des sujets qui ne les concernent pas. « Ce n’est pas parce que vous souffrez que tout le monde souffre. 97 % des FC sont des têtes vides. Même sur des sujets qui ne les concernent pas, ils s’impliquent ! » Une déclaration qui a immédiatement mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux.

Dammy Krane contre-attaque en anglais et en pidgin

Répondant à Jaywon, Dammy Krane a poursuivi l’altercation en mêlant anglais et pidgin, une technique souvent utilisée pour tourner son adversaire en dérision : « Jay-lost, tu ne veux pas faire sortir le Gbolahan de Flopido de ta bouche. C’est ton propre, Jay Jay. » Visiblement agacé, Jaywon a répondu de manière tout aussi tranchante : « Tu me maudis comme si tu disais que je devais de l’argent à ton père. Chaque petite chose, ta carrière ceci, ta carrière cela, et ton père n’en avait pas. »

Les internautes réagissent : Dammy Krane sous le feu des critiques

Face à cet échange houeux, de nombreux internautes ont pris parti contre Dammy Krane, l’accusant de s’immiscer dans des querelles qui ne le concernent pas et de provoquer des conflits inutiles. L’affaire continue de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, et chacun semble avoir son avis sur la question. Qui une raison ? L’industrie musicale nigériane va-t-elle assister à un nouveau clash rétentant ?