Peter Okoye, ex-membre du duo P-Square, a témoigné ce lundi 14 Avril 2025 contre son frère aîné et ancien manager, Jude Okoye. C’est notamment dans le cadre d’un procès retentissant ouvert devant la Haute Cour fédérale de Lagos.

P-Square déchiré par l’argent : Peter Okoye dévoile tout sur Jude au tribunal

L’affaire porte sur un présumé blanchiment d’argent portant sur 1,38 milliard de nairas, 1 million de dollars américains et 34 537,59 livres sterling. Jude Okoye est jugé aux côtés de sa société Northside Music Limited pour sept chefs d’accusation liés à des opérations de blanchiment présumé. Ces accusations ont été portées par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), à la suite d’une plainte déposée par Peter Okoye.

Appelé à la barre par l’avocat de l’EFCC, Me Aso Larry, Peter a expliqué que Jude aurait utilisé Northside Music Ltd – une entité différente de la société connue Northside Entertainment Ltd – pour détourner des revenus générés par les droits d’auteur de P-Square, sans le consentement de Peter ni de son frère jumeau Paul. « En 2017, le groupe P-Square s’est dissous. Nous sommes restés séparés pendant près de cinq ans. En novembre 2021, nous nous sommes réunis », a déclaré Peter.

Il a détaillé l’historique de leur gestion, mentionnant que Jude avait succédé à d’anciens managers comme Chioma Ugochi durant leurs années universitaires, et feu Bayo Odusami de Mbuntu Music. Le chanteur a révélé que les tensions ont commencé lorsque Jude est devenu l’unique signataire de tous leurs comptes bancaires chez Ecobank, Zenith Bank et FCMB. « Nous faisions construire nos maisons à Ikoyi. Le projet était financé par Northside Entertainment Ltd, mais ma maison n’a plus été financée pendant six mois », a-t-il déclaré.

Peter a raconté qu’à l’époque, lorsqu’il a confronté Jude et Paul, ces derniers lui ont répondu : « En quittant P-Square, tu laisses aussi l’argent. » Il affirme que leur avocat d’alors, Festus Keyamo (SAN) – aujourd’hui ministre de l’Aviation – avait proposé une formule de partage des revenus, restée lettre morte.

En 2022, alors qu’il cherchait à vendre le catalogue musical de P-Square, Peter a découvert l’existence de la société Northside Music Ltd, différente de Northside Entertainment Ltd. Selon lui, cette société appartient à Jude Okoye et à sa femme, cette dernière en détenant 80 % des parts contre 20 % pour Jude. « Lorsque j’ai demandé à Jude les données back-end des agrégateurs qui collectent les revenus du streaming, il a refusé. Paul m’a dit qu’il n’en savait rien », a-t-il ajouté.

Peter affirme qu’en obtenant enfin un accès partiel au catalogue, il a constaté une falsification des chiffres. « Une entreprise qui proposait initialement 8 000 dollars pour nos albums a fini par offrir seulement 500 dollars, en expliquant que les données avaient été manipulées », a-t-il précisé. Il a également mentionné que les gestionnaires de comptes de Zenith Bank et d’Ecobank lui avaient indiqué ne pouvoir lui remettre aucun relevé bancaire sans une ordonnance du tribunal. L’un d’eux aurait même reconnu que Jude leur avait demandé de ne rien transmettre à Peter.

Il a aussi révélé que les mêmes agrégateurs gérant les revenus de P-Square travaillaient aussi individuellement avec Jude et Paul, et qu’il avait été accueilli avec hostilité lorsqu’il avait demandé des informations financières. « Paul m’a dit un jour : Pierre, va faire de ton mieux », a-t-il affirmé. Enfin, un conseiller fiscal nommé Emmanuel lui aurait appris que Jude avait déclaré qu’aucune représentation n’avait eu lieu depuis la séparation du groupe, alors que les relevés bancaires indiquaient que des revenus de streaming continuaient d’être versés sur leur compte Access Bank.

L’EFCC accuse Jude Okoye d’avoir acquis une propriété estimée à 850 millions de nairas dans le prestigieux Parkview Estate à Ikoyi, à l’aide de fonds soupçonnés d’être issus d’activités illégales. Il est également accusé d’avoir converti plus d’un million de dollars via un bureau de change, avant de transférer les fonds sur divers comptes pour en dissimuler l’origine.

Jude Okoye a plaidé non coupable de toutes les charges. Le juge Owoeye a ajourné le procès au 4 juin pour permettre un contre-interrogatoire.