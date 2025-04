La nouvelle a frappé le monde du football gabonais de plein fouet. Pierre-Emerick Aubameyang, star emblématique des Panthères, a exprimé sa profonde tristesse et son incrédulité face à la disparition soudaine de son ancien coéquipier en sélection nationale, Aaron Boupendza. L’attaquant, âgé de seulement 27 ans, est décédé tragiquement après une chute du onzième étage d’un immeuble en Chine.

Pierre-Emerick Aubameyang rend un hommage poignant à son « frère » Aaron Boupendza

Bouleversé par cette perte brutale, Pierre-Emerick Aubameyang a partagé son émotion sur son compte Instagram. Accompagnant une photo de lui et de Boupendza sous le maillot gabonais, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a écrit avec une sincérité poignante : « Je n’ai pas les mots, repose en paix mon frère ». Ce message témoigne du lien profond qui unissait les deux hommes, bien au-delà des terrains de football.

Au fil des années et des nombreux rassemblements en équipe nationale, Aubameyang et Boupendza avaient tissé une véritable relation fraternelle. Leur complicité était palpable, tant sur le terrain qu’en dehors. En 2021, Aaron Boupendza avait d’ailleurs évoqué avec émotion sa rencontre avec son aîné dans une interview accordée à So Foot.

A lire aussi : Gabon : le décès d’Aaron Boupendza confirmé par la Fegafoot

Dans cet entretien, l’illustre disparu se souvenait avec une admiration enfantine de sa première rencontre avec Aubameyang. « Quand je l’ai vu, j’étais comme un enfant. Je lui ai dit que quand j’étais plus jeune, j’avais assisté en tant que ramasseur de balles à la CAN 2012 au Gabon alors qu’il jouait déjà pour l’équipe nationale… On a bien rigolé, il a raconté ça à ses potes, et même si c’est drôle, c’est aussi pour ça que je suis très fier de représenter mon pays et de jouer avec des joueurs de son talent. »

Ces paroles illustrent l’impact qu’Aubameyang a eu sur la carrière et la vie de Boupendza, et la fierté qu’ils partageaient de représenter leur nation. La disparition soudaine d’Aaron Boupendza laisse un vide immense dans le football gabonais, et la douleur de Pierre-Emerick Aubameyang en est le poignant reflet.