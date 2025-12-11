Sénégal : Des extraditions vers la France suspendues

Ce jeudi, au Sénégal, la ministre de la Justice a conditionné toute extradition vers Paris à la réciprocité, dénonçant le refus français de renvoyer deux ressortissants sénégalais réclamés par Dakar.

Le Sénégal met fin à des extradictions vers la France

Mme Yassine Fall, ministre sénégalaise de la Justice, a annoncé ce jeudi la suspension des extraditions vers la France. Une décision qui intervient en réponse au refus de la France de donner suite aux demandes d’extradition formulées par Dakar. L’annonce a été faite lors de l’examen du budget de son ministère à l’Assemblée nationale.

« Nous avons deux Sénégalais en France que ce pays n’a pas renvoyés. Le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander leur extradition », a confié la ministre. Elle a précisé que douze personnes font actuellement l’objet de demandes d’extradition de la part de la France. « Si ces personnes sont coupables de crime, nous les arrêtons. Nous ne les laissons pas libres, mais nous ne les renvoyons pas à la France tant que la réciprocité n’est pas respectée », a souligné Mme Fall.

Le Sénégal réclame à la France le journaliste Madiambal Diagne et l’homme d’affaires Doro Gaye. La ministre a insisté sur la nécessité d’un principe de responsabilité équilibrée entre les deux pays, estimant que le Sénégal ne peut continuer à honorer ses engagements en matière d’extradition sans réciprocité de la part de Paris. Il faut noter que cette décision intervient alors qu’une convention d’extradition entre les deux pays a été signée à Paris le 7 septembre 2021 et approuvée par la France le 2 juin 2023.