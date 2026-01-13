Togo : des élèves tuent un enseignant à coups de pierres

Au Togo, un groupe d’élèves a ôté la vie à un enseignant. Le drame est survenu lors d’une altercation entre l’enseignant et les élèves. Dans un communiqué publié dans la matinée de ce mardi 13 janvier 2026, les autorités ont indiqué que la scène s’est déroulée à l’école primaire publique de Dodome, dans la commune du Golfe 3. Le communiqué décrit également les circonstances du drame.

Togo : un enseignant succombe à des coups de pierres lancés par des élèves

Un acte grave de violence en milieu scolaire emporte un enseignant. Les faits sont survenus à l’école primaire publique de Dodome. « Les faits sont survenus lorsque de jeunes individus ont tenté d’accéder au terrain par escalade des murs, malgré l’ouverture du portail principal. Alors que l’enseignant, assisté du gardien des lieux, leur demandait de respecter les règles d’accès et de sécurité propres au milieu scolaire, ceux-ci ont réagi par une agression violente, lançant des pierres et projectiles », lit-on dans le communiqué conjoint des ministres.

L’enseignant a été transporté à l’hôpital suite à une blessure enregistrée à la tête. Malheureusement, il a succombé à ses blessures après son évacuation. L’enquête ouverte par le procureur de la République a conduit à l’arrestation de neuf (9) personnes. Actuellement gardées à vue, elles sont âgées de 16 à 19 ans. Les autorités promettent que les enquêtes iront au bout afin de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans ce drame.

Les ministres de la Sécurité, de l’Éducation nationale et de la Justice condamnent fermement l’acte. « Ils présentent leurs condoléances attristées à la famille de la victime, expriment leur solidarité à la communauté éducative et souhaitent un prompt rétablissement à l’agent de sécurité blessé ».