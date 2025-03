La compagnie panafricaine Asky, basée au Togo, va bientôt accueillir un nouvel avion fourni par Ethiopian Airlines. Ce nouvel appareil, un Boeing 737 MAX 8, a été réceptionné le 1er mars 2025. Il a été commandé dans le but de renforcer la flotte d’Asky et d’améliorer sa connectivité régionale.

Un nouvel atout pour dynamiser la compagnie aérienne du Togo

Au Togo, la compagnie aérienne Asky ambitionne d’augmenter la connectivité de son réseau en Afrique de l’Ouest. Dans cette optique, Ethiopian Airlines s’est chargé de fournir un Boeing 737 MAX 8. Immatriculé sous le nom de ET-BBB, cet avion rejoindra la flotte d’Asky, dont Ethiopian Airlines détient la majorité du capital.

A lire aussi : Ghana : lancement d’une compagnie aérienne nationale

Avec une capacité de huit sièges en classe Affaires et 177 en classe Économie, ce nouvel appareil permettra à Asky de renforcer son réseau régional. Il sera déployé sur des liaisons stratégiques telles que Lagos, Accra, Abidjan et Dakar, des destinations où la demande de voyages est élevée.

Un renfort qui arrive au bon moment

L’arrivée de ce Boeing intervient à un moment opportun, alors qu’Asky cherche à moderniser sa flotte depuis octobre 2024. En effet, l’entrée de ce nouvel avion vise à remplacer un ancien modèle en service depuis 15 ans.

A lire aussi : Classement des meilleurs Aéroports et compagnies aériennes d’Afrique

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, la compagnie panafricaine a opté, depuis 2024, pour un plan ambitieux visant à accroître sa capacité opérationnelle. Ce programme prévoit l’ajout de deux avions par an, principalement des Boeing 787, avec pour objectif d’atteindre un total de 20 appareils d’ici 2027. Par ailleurs, Asky envisage également l’ouverture de deux nouvelles destinations chaque année afin d’étendre son réseau.

Un acteur clé du transport aérien en Afrique

Depuis son installation au Togo, Asky s’est imposée comme un acteur incontournable du développement du trafic aérien à Lomé. Actuellement, la compagnie dessert 29 destinations à travers l’Afrique et connaît une croissance continue. En 15 ans, elle a effectué plus de 19 000 vols et transporté un volume croissant de passagers. En 2023, Asky a enregistré environ 1,1 million de voyageurs, confirmant ainsi son rôle majeur dans le transport aérien du continent.