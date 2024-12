La plateforme allemande AirHelp a classé les meilleurs aéroports et compagnies aériennes d’Afrique en 2024. Dans le palmarès 2024, 109 compagnies aériennes dans 54 pays et 239 aéroports dans 64 pays ont été évalués. Dans ce classement, l’Afrique est représentée par cinq compagnies et six aéroports. L’évaluation est faite sur trois critères : ponctualité, avis des clients et efficacité du service client.

Les meilleures compagnies aériennes d’Afrique en 2024

Le fait marquant du classement 2024 d’AirHelp des meilleurs aéroports et compagnies aériennes, qui a surpris plus d’un, est l’absence de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines, pourtant considérée comme la meilleure en Afrique selon des classements précédents. Selon AirHelp, c’est Kenya Airways qui occupe la première place parmi les compagnies aériennes africaines. Elle se classe 39e au rang mondial avec un score de 6,71. Kenya Airways est suivie par Royal Air Maroc, EgyptAir, Air Mauritius et TunisAir.

1- Kenya Airways (39e mondial, 6,71) : 6,3 en ponctualité ; 8,2 en avis client et 5,7 en efficacité du service client.

2- Royal Air Maroc (58e mondial, 6,25) : 6,6 en ponctualité ; 7,2 en avis client et 5 en efficacité du service client.

3- EgyptAir (96e mondial, 4,95) : 4,8 en ponctualité ; 8,1 en avis client et 1,9 en efficacité du service client.

4- Air Mauritius (101e mondial, 4,85) : 6,7 en ponctualité, 7,6 en avis client et 0,2 en efficacité du service client.

5- TunisAir (109e mondial, 3,63) : 4,7 en ponctualité, 6 en avis client et 0,2 en efficacité du service client.

Analyse des différentes notes

Bien que se classant relativement bien, Kenya Airways souffre d’une ponctualité moyenne. Ses forces résident dans la satisfaction client et suggèrent des efforts pour améliorer l’expérience voyageur. Cependant, l’efficacité du service client reste un point à améliorer. Quant à Royal Air Maroc (58e mondial), elle affiche des résultats équilibrés, sans exceller dans un domaine particulier. La ponctualité est correcte, la satisfaction client est dans la moyenne, mais l’efficacité du service client laisse à désirer.

De son côté, EgyptAir est confrontée à des difficultés, notamment en termes de ponctualité et d’efficacité du service client. La satisfaction client, bien que relativement élevée, ne compense pas les autres lacunes.

Air Mauritius (101e mondial) s’en sort bien sur le point de la ponctualité, mais la compagnie est pénalisée par une efficacité du service client extrêmement faible. La satisfaction client, bien que dans la moyenne, ne suffit pas à compenser ces faiblesses.

Enfin, TunisAir (109e mondial) affiche les résultats les plus faibles du groupe, avec des scores particulièrement bas en matière d’efficacité du service client. La ponctualité et la satisfaction client sont également en dessous des attentes.

Classement des meilleurs aéroports d’Afrique en 2024

Six aéroports africains se débarquent sur un total de 239 aéroports évalués au plan mondial, selon le classement des meilleurs aéroports et compagnies aériennes dans le monde. Les aéroports africains présentent des niveaux de service variés. L’aéroport du Cap en Afrique du Sud se distingue en obtenant la deuxième place mondiale, avec une note globale de 8,50. Johannesburg, également en Afrique du Sud, suit de près à la sixième place. En revanche, les aéroports de Marrakech, du Caire, de Casablanca et de Tunis se classent respectivement 168e, 201e, 214e et 239e, indiquant des marges d’amélioration en termes de qualité de service.

Pays Aéroport score global Classement mondial Ponctualité Avis des clients Restauration et boutique Afrique du Sud Aéroport du Cap 8,50 2e 8,6 8,4 8,5 Afrique du Sud Aéroport de Johannesburg 8,29 6e 8,2 8,3 8,4 Maroc Aéroport de Marrakech Ménara 7,33 168e 7,1 7,8 7,7 Egypte Aéroport du Caire 7,16 201e 6,6 7,8 8,2 Maroc Aéroport Mohammed V de Casablanca 7,05 214e 6,6 7,8 7,7 Tunisie Aéroport de Tunis Carthage 5,35 239e 4,8 6,2 6,1

Les meilleurs aéroports et compagnies aériennes dans le monde en 2024

Il faut signaler que dans le classement mondial des aéroports, c’est Hamad de Doha qui domine les débats, avec un score général de 8,52. Il est suivi de l’aéroport du Cap (8,50), de l’aéroport de Chubu de Nogaya au Japon (8,49), d’Osaka Itami (8,46) et de l’aéroport Brasilia-Presidente Juscelino Kubitschek (8,32).

Au plan international, c’est Brussels Airlines qui vient en tête avec un score de 8,12. Elle a obtenu 7,8 en ponctualité, 7,9 en avis client et 8,7 en efficacité du service client. Le top 10 mondial est composé de : Brussels Airlines, Qatar Airways, United Airlines, American Airlines, Play, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, Air Arabia, Widerøe et Air Serbia.