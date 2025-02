L’Union pour la République (UNIR) a largement dominé les premières élections sénatoriales du Togo, un scrutin indirect crucial pour l’équilibre des pouvoirs. Cette victoire, qui lui octroie une majorité écrasante au Sénat, consolide l’influence du parti et ouvre une nouvelle ère politique pour le pays. Les résultats, encore provisoires, ont été annoncés dimanche, et témoignent d’un large soutien des élus locaux envers le parti présidentiel.

Togo: une victoire sans appel pour UNIR

Le parti UNIR a remporté 34 des 41 sièges en jeu, laissant loin derrière les partis d’opposition. Sur les six partis représentés, seul le parti BATIR a réussi à obtenir deux sièges. Cette performance remarquable d’UNIR s’explique par sa forte implantation locale, avec une majorité de conseillers municipaux et régionaux qui ont participé au vote. Le scrutin, qui s’est déroulé le samedi 15 février, a mobilisé 1 706 électeurs, un collège électoral composé de 1 527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux, répartis dans 39 circonscriptions électorales à travers le pays. Le Sénat togolais sera composé de 61 membres, dont 20 seront nommés par le président de la République pour cette première législature.

Un pouvoir renforcé

Ces résultats provisoires viennent renforcer la position déjà dominante du parti UNIR sur la scène politique togolaise. Le parti détient déjà une large majorité à l’Assemblée nationale, avec 108 sièges sur 113. Il contrôle également une part importante des sièges parmi les conseillers régionaux et municipaux. Cette concentration des pouvoirs soulève des questions sur la pluralité politique et la représentation des différentes sensibilités du pays.

Les prochaines étapes

Les résultats définitifs de ces élections sénatoriales seront proclamés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. La mise en place du Sénat, une institution nouvelle dans l’architecture politique togolaise, marquera une étape importante dans l’évolution démocratique du pays. Il reste à voir comment cette nouvelle chambre haute du Parlement influencera le débat politique et le processus législatif.

« Ces élections sont une étape importante pour notre démocratie, elles permettent de renforcer notre système institutionnel et de garantir une meilleure représentation des territoires », a déclaré un responsable du parti UNIR, soulignant l’importance de ce scrutin pour l’avenir politique du Togo.

Un enjeu démocratique

Au-delà des considérations politiques, ces élections sénatoriales sont un enjeu démocratique majeur pour le Togo. Elles témoignent de la volonté du pays de se doter d’institutions solides et représentatives. La participation des conseillers municipaux et régionaux, acteurs locaux de proximité, renforce la légitimité de cette nouvelle assemblée.

L’installation du Sénat, prévue dans les prochaines semaines, marquera une nouvelle étape dans la vie politique togolaise. Cette institution aura pour rôle de représenter les collectivités territoriales et de contribuer à l’élaboration des lois. Sa composition, issue de ces élections sénatoriales, déterminera son influence et sa capacité à jouer pleinement son rôle dans le système institutionnel du pays.