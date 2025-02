Davido, a qualifié l’attaquant des Super Eagles du Nigeria, Victor Osimhen, de plus grand joueur de tous les temps.

Davido sacre Victor Osimhen : « Mon meilleur de tous les temps »

Ces dernières heures, Davido a partagé une photo de Victor Osimhen sur sa story Instagram, visible par des millions d’abonnés. Impressionné par le talent de buteur d’Osimhen, l’artiste a légendé son post : « Mon meilleur de tous les temps @VictorOsimhen9. » En réponse, l’attaquant du Napoli en prêt à Galatasaray a republié l’éloge de la star de l’afrobeat sur la même plateforme.

Victor Osimhen GOAT ? L’hommage fort de Davido qui enflamme la toile 3

Il faut reconnaitre que Davido et Osimhen entretiennent une forte amitié et se soutiennent mutuellement dans leurs carrières respectives. Preuve de cette proximité, Osimhen a assisté au mariage traditionnel de Davido il y a quelques mois. Être surnommé GOAT (Greatest Of All Time) par une célébrité de la trempe de Davido ajoute encore au prestige d’Osimhen. L’ancien buteur du LOSC Lille s’est forgé un palmarès impressionnant. Un hommage bien mérité pour l’un des plus grands talents du football africain !