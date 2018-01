Côte d'Ivoire : Détenu à la CPI, Blé Goudé annonce son retour au pays

À la faveur du Nouvel An, Charles Blé Goudé a également adressé ses voeux aux Ivoiriens. En dépit de sa détention prolongée à La Haye, l'ex-leader de la galaxie patriotique croit fermement en sa libération prochaine.

Le message de Charles Blé Goudé aux Ivoiriens

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été transférés à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Leur procès est pendant devant cette cour de justice internationale. Cependant, profitant des vacances judiciaires, le codétenu de l'ex-président ivoirien a adressé un message à ses compatriotes, réitérant son engagement à oeuvrer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire malgré toutes les difficultés qu'il traverse.

« Sur le chemin de notre projet, aucun coup aussi violent eut-il été, ne doit nous pousser à y renoncer ni à nous en éloigner. Cette chaîne de fer devrait plutôt être une source motrice de notre engagement pour une Côte d’Ivoire éprise de liberté, de paix, de pardon et de tolérance », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nous devons travailler à dissiper les peurs pour rassurer nos concitoyens. »

Le président du Congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité des peuples (COJEP) a par ailleurs rassuré ses partisans de son retour au pays : « Pour se réconcilier, la Côte d’Ivoire a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. C’est le lieu de vous rassurer que mon codétenu le Président Laurent Gbagbo et moi, le voyage qui nous a conduits à la CPI ne sera pas un voyage sans retour. Contrairement à ce que distillent sciemment nos adversaires politiques, ce sera un voyage aller-retour. » Il indique toutefois qu'il n'est animé d'aucun esprit de vengeance. Car pour lui, « faire la paix entre Ivoiriens n’est pas une option, mais plutôt un impératif pour notre jeune nation », a-t-il conclu.

Notons que le procès de l'auteur de "De cet enfer, je reviendrai" a été suspendu. Il reprendra le 17 janvier prochain, avec le debut du passage des témoins de la défense.