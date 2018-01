Côte d’Ivoire : Retour de Yaya Touré en sélection, la FIF d’accord

L’international footballeur Yaya Touré fera partir surement des prochains regroupements de la sélection nationale de football de Côte d’Ivoire. Sory Diabaté, vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé jeudi 04 janvier que l’équipe nationale n’était fermée à personne.

Retour de Yaya Touré, le OUI mais… de la Fédération

Yaya Touré, l’ancien capitaine des Eléphants, l’équipe nationale ivoirienne de football, qui avait pris sa retraite nationale pourrait signer son retour en sélection dans les prochains jours. Hier jeudi, lors d’une conférence de presse, Sory Diabaté, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football a indiqué avoir eu le joueur au téléphone qui leur a exprimé son intention de revenir en sélection. Décision que M.Diabaté dit avoir salué et lui souhaité le bienvenu.

Le vice-président de la FIF a également fait savoir que les portes de la sélection nationale n’étaient fermées à personne. « Des joueurs peuvent prendre du recul par rapport à la sélection et puis revenir. Nous, Fédération, pour tous ceux qui veulent revenir, on est ouvert (…) si d’autres joueurs veulent revenir, également, ce sera la même chose. Celui qui se sent capable d’apporter quelque chose à l’équipe nationale, et bien, les portes sont ouvertes », a déclaré le vice-président.

Toutefois, il a signifié que le retour de Yaya Touré dépendait également des entraineurs qui ont la lourde charge de choisir les joueurs qu’ils veulent en sélection car la FIF n’intervient à aucun moment dans ce choix, selon lui.

Pour rappel, l’ancien capitaine des Eléphants, le joueur du club Anglais Manchester City avait annoncé le 26 décembre 2017 sur les réseaux sociaux, son retour en équipe nationale pour aider les plus jeunes. « J’aime mon pays et je suis libre pour la sélection nationale. Je souhaite aider la prochaine génération et utiliser toute mon expérience afin de rendre heureux tous les ivoiriens », avait-il écrit.