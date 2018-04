High-Tech : Comment éviter de se faire espionner via son smartphone

Si vous ne le savez pas, toutes les fois que vous êtes connectés à votre smartphone, vous émettez des signaux susceptibles de vous faire localiser où que vous vous trouviez. De même, les applications que vous téléchargez peuvent favoriser l'accès à vos données personnelles, et ce, à votre insu, apprend-on de Franceinfo.

Le smartphone, un danger pour son propriétaire ?

De nos jours, la traçabilité de l'être humain est devenue une réalité, au point où nul ne saurait être coupé totalement du monde. De même, les données personnelles des utilisateurs de réseaux sociaux et autres Technologies de l'information et de la communication (TIC) sont conservées par Facebook et Google au point où l'individu peut être espionné sans qu'il le soupçonne réellement.

Cependant, pour éviter d'être transparent à ce point, Gérôme Billois, spécialiste des cyberattaques chez Wavestone, a proposé sa recette pour réduire l'accès à ses comptes personnels.

Il s'agit tout d'abord de vérifier les applications que l'on installe sur son smartphone, et surtout quelles sont les tâches qu'elles nous demandent d'exécuter. Par exemple si l'ouverture d'une application doit permettre de dévoiler sa position GPRS ou son répertoire téléphonique, cela pourrait exposer davantage le propriétaire du téléphone.

Ensuite, d'autres applications donnent accès aux photos, aux données de santé ou au microphone de l'utilisateur du smartphone. Si tel est le cas, il faudra donc désactiver cette application dans le menu réglage.

Et pour conclure, l'expert indique qu'il faudra éviter, autant que possible, le réseau wifi public et opter plutôt pour la 3G et la 4G qui sont plus sécurisées. Car prévient-il, « vous devez privilégier les applications plutôt que le navigateur web classique, que ce soit Chrome ou Safari qui, eux, peuvent laisser fuiter plus d'informations ».

Après ces conseils judicieux, tout utilisateur des téléphones de dernière génération devra désormais être sur ses gardes pour éviter que des informations concernant sa vie privée ne soient en possession de tierces personnes. Un homme averti en vaut deux, a-t-on coutume de dire.