sûreté aéroportuaire en Afrique : l'AFSAC et l'ERNAM renforcent la collaboration

La formation en sûreté et sécurité aéroportuaire en Afrique connait un nouveau développement. L’académie Tuniso-Française de Formation en sûreté de l’Aviation Civile (AFSAC) et l’École Régionale de la Navigation aérienne et du Management (ERNAM), basée à Dakar (Sénégal), viennent de signer une convention de coopération.

Sûreté aéroportuaire : AFSAC et ERNAM prêts pour un saut qualitatif dans la formation

L’accord a été paraphé, le jeudi 19 avril dernier à Tunis entre Gilbert BONDO, Chef d’Établissement de l’ERNAM et HASSEN SEDDIK, Président du conseil d’administration de l’AFSAC.

« Il s’agit là d’une coopération fructueuse sud-sud entre les deux institutions africaines de formation en aviation civile qui va répondre à leurs aspirations mutuelles et à leur intérêt commun », a commenté HASSEN SEDDIK.

Se félicitant de cette nouvelle convention, Gilbert BONDO a, pour sa part, exhorté à la mise en œuvre effective et un suivi permanent des actions attendues du partenariat AFSAC/ERNAM.

Rappelons que l’ERNAM est l'une des trois (03) écoles de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Fondé en 1994, le centre AVSEC-OACI offre des formations à la Sûreté de l’Aviation civile au bénéfice des vingt-quatre (24) États africains relevant du Bureau régional de l’OACI Afrique Occidentale et Centrale de Dakar.

L’AFSAC est par ailleurs le premier centre privé de Formation en Sûreté de l’Aviation civile “TRAINAIR PLUS / ICAO” au monde et depuis 2017, elle est devenue un centre régional en sécurité de l’aviation, dénommé « Aviation Security Training Center » (ASTC). Depuis sa création en 2010, l’AFSAC propose les formations en trois langues : le Français, l’Anglais et l’Arabe. Elle offre des formations en sécurité, capacité et efficacité, sûreté et facilitation, développement économique selon les 19 annexes de l’OACI.