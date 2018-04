Chine : Les premiers terminaux 5G devraient arriver l'année prochaine

Selon l'agence de presse Chine nouvelle, les premiers terminaux 5G, qui comportent notamment les terminaux de réception de données et les Smartphones, devraient apparaître en Chine dans la seconde moitié de l'année 2019.

Très attendue, la 5G arrive en 2019

Wen Ku, directeur du département du développement télécom au ministère de l'Industrie et de la Technologie, a apporté ces informations dans la discussion autour du calendrier d'implémentation de la 5G lors du premier Sommet de la Chine numérique qui s'est ouvert dimanche à Fuzhou, la capitale de la province du Fujian.

Selon Wen, le déploiement de la 5G en Chine va se dérouler au même moment que dans plusieurs autres pays.

En 2013, un groupe de travail sur la 5G a été créé conjointement par le ministère de l'Industrie et de la Technologie, la Commission nationale pour le développement et la réforme et le ministère de la Science et de la Technologie.

La Chine a également collaboré avec les États-Unis, l'Union européenne et la Corée du Sud via un mécanisme dédié à la recherche sur la technologie 5G.

Au début de l'année 2016, la Chine a lancé ses premières recherches sur la nouvelle technologie. Le pays a d'ores et déjà terminé deux séries d'essais et conduit actuellement une troisième série. La mise en application de cette connexion à haut débit devrait débuter en 2019.

Selon le Beijing Youth Daily, les trois grands opérateurs télécom chinois que sont China Mobile, China Unicom et China Telecom ont reçu l'autorisation de mettre en place ces réseaux dans les grandes villes du pays.

China Unicom va lancer des projets pilotes dans 16 villes, dont Beijing, Tianjin, Qingdao, Guiyang et Zhengzhou.

China Mobile va effectuer des tests hors connexion dans 5 villes de l'est et du sud du pays et y installera plus de 100 relais 5G. Elle mettra par ailleurs en place plusieurs démonstrations dans 12 villes.

China Telecom a confirmé des projets pilotes à Xiong'an, à Shanghai, à Suzhou, à Shenzhen, à Chengdu et à Lanzhou et compte étendre son réseau 5G à 6 villes supplémentaires.

China Unicom a annoncé avoir lancé une mise à jour gratuite de ses puces pour les utilisateurs de la 2G ainsi qu'un arrêt des fréquences 2G pour les passer au réseau 5G.

(Source : Quotidien du Peuple)