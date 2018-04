Le ministre zimbabwéen des AE salue les relations étroites avec la Chine

Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Sibusiso Moyo, a salué les relations étroites entre son pays et la Chine, affirmant que la politique étrangère zimbabwéenne visait à obtenir les meilleurs avantages possibles afin de jouer un rôle important sur la scène globale, a rapporté mercredi le quotidien The Herald.

Le ministre zimbabwéen des AE se félicite d'une coopération sino-zimbabwéenne gagnant-gagnant

S'exprimant lors d'un forum sur l'investissement et le commerce en Afrique organisé à Londres, le ministre zimbabwéen des AE Sibusiso Moyo a déclaré que la stratégie de rapprochement du Zimbabwe était centrée sur l'approfondissement des relations avec ses amis traditionnels, tout en rétablissant des liens avec les pays jusqu'alors éloignés.

En réponse à une question sur les relations entre Harare et Beijing dans le contexte du rapprochement continu du Zimbabwe avec l'Occident, le ministre a déclaré que ces relations étaient croissantes et qu'elles se traduisaient par plusieurs projets d'infrastructure clés.

« La Chine est un ami du Zimbabwe et a toujours été un ami du Zimbabwe. Vous savez que la plupart des investissements chinois ont été réalisés dans le domaine du développement des infrastructures au Zimbabwe et nous avons récemment commandé une centrale électrique qui a été financée par les Chinois et qui a apporté 300 mégawatts », a noté le chef de la diplomatie zimbabwéenne.

L'aéroport international de Victoria Falls (ouest) a également été construit par les Chinois, a poursuivi M. Moyo. « Donc, nous disons maintenant au reste du monde que c'est le moment de coopérer avec le Zimbabwe et de devenir partenaire pour que nous puissions tous devenir des acteurs », a conclu l'émissaire du président Emmerson Mnangagwa.

(Source : Quotidien du Peuple)