Chine : Xi - Mnangagwa, un partenariat stratégique de coopération

Xi Jinping et Emmerson Mnangagwa ont convenu d'établir un partenariat stratégique global de coopération entre leurs deux pays. Les présidents chinois et zimbabwéen sont parvenus à ce consensus lors de leur entretien au Grand Palais du Peuple, à Beijing.

Le partenariat Xi Jinping - Emmerson Mnangagwa scellé

Le président Xi Jinping a indiqué que le peuple zimbabwéen avait entamé un nouveau voyage dans l'édification de son pays depuis la prise de fonctions de son homologue Emmerson Mnangagwa en novembre dernier. « En tant que pays ami, partenaire et frère du Zimbabwe, nous sommes heureux de faire ce constat », a déclaré M. Xi. Saluant les étroites relations de longue date entre les deux pays, il a par ailleurs indiqué que le développement des liens bilatéraux connaissait de nouvelles opportunités.

La Chine et le Zimbabwe sont «amis en tout temps», a expliqué M. Xi, soulignant que les deux pays avaient toujours affronté ensemble les tempêtes, malgré les changements de la situation internationale. Il a ajouté que l'amitié bilatérale serait stimulée et renforcée.

Le leader chinois a également encouragé les deux parties à aligner leurs stratégies de développement, à renforcer la coopération sur l'initiative «la Ceinture et la Route» et dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) et à continuer de promouvoir la coopération dans la construction d'infrastructures, l'agriculture, les investissements et le financement.

La Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération dans les affaires régionales et internationales avec ce pays africain, a indiqué le président Xi, exhortant les organisations et pays occidentaux à améliorer les relations avec le Zimbabwe au plus tôt.

M. Mnangagwa, en visite d'Etat en Chine du 2 au 6 avril à l'invitation de son homologue chinois, a félicité M. Xi pour sa réélection au poste de président.

Saluant la vision et la clairvoyance de M. Xi concernant la gouvernance de l'Etat, le successeur de Robert Mugabe a indiqué que la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère avait grandement encouragé le Zimbabwe à adopter une voie de développement conforme à sa propre situation.

Le Zimbabwe adhérera à la politique d'une seule Chine et promouvra le partenariat stratégique global de coopération avec la Chine, renforcera les échanges de points de vue sur la gouvernance de l'Etat et élargira la coopération dans les domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les télécommunications, les infrastructures et les échanges entre les peuples, a noté le président zimbabwéen.

Le Zimbabwe s'engage à approfondir l'amitié sino-africaine, soutient l'initiative chinoise «la Ceinture et la Route» et la coopération dans le cadre du FCSA et encourage l'Afrique à jouer un rôle actif dans la construction de «la Ceinture et la Route», a-t-il ajouté.

« Peu importe l'évolution de la situation internationale et la phase de développement dans laquelle se trouve la Chine, la Chine se tiendra, comme toujours, aux côtés de tous les pays en développement, dont les pays africains, et sera un ami sincère et un partenaire fiable de l'Afrique », a rassuré le président chinois.

A l'issue de leur entretien, les deux présidents ont assisté à la signature de documents bilatéraux dans les domaines tels que la coopération économique et technologique, l'agriculture, les sciences et technologies et les ressources humaines.

(Source : Le Quotidien du Peuple)