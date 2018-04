UEMOA: Les ministres de Sécurité examinent un projet d’accord au Mali

Les ministres de la Sécurité de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont réunis jeudi à Ouagadougou pour examiner un projet d’accord de coopération en matière de sécurité et de renseignement, a constaté un journaliste de ALERTE INFO.

Les ministres de sécurité en réflexion sur la question du terrorisme dans la zone UEMOA

Réunis dans la capitale burkinabé, les ministres de la Sécurité de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont penchés sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l’espace d'échange monétaire, et ont examiné un projet d’accord de coopération sur la sécurité et l’échange d’informations.

"Nous devons absolument échanger les informations, partager nos expériences pour pouvoir rationner nos différentes ressources afin de venir à bout du terrorisme et des autres fléaux", a soutenu le ministre de l’Intérieur sénégalais Aly Ndiaye.

Créée en janvier 1994, l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), s’est donnée pour "objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production".

Les pays membres de la zone UEMOA, victimes des attaques terroristes

L’Union compte huit Etats, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Parmi ces pays, certains sont régulièrement touchés par des attaques terroristes (c’est le cas du Mali du Niger et du Burkina), d’autres ont au moins été touchés une fois (c’est le cas de la Côte d’Ivoire).

Pour ce qui est du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et du Togo, ils demeurent (comme tous) sous la menace du terrorisme et de la criminalité transfrontalière.

Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a été élu à Cotonou au Bénin, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), à l'issue du 19ème sommet extraordinaire de cette organisation.