Chine : Le nouveau véhicule sous-marin mobile dévoilé

CRRC, le constructeur de matériel roulant chinois, a annoncé avoir atteint un nouveau cap dans le développement de son véhicule sous-marin en eau profonde et a dévoilé, mardi, à Shanghai le ROV (remotely operated vehicle, véhicule téléguidé en français) le plus puissant de Chine.

Le ROV, le puissant véhicule sous-marin chinois arrive

Ce ROV lourd de type work-class, produit par SMD Shanghai, une filiale de Zhuzhou CRRC Times Electric, est ce qui se fait de mieux dans la réalisation de missions en eau profonde depuis que Zhuzhou CRRC Times Electric a racheté SMD en 2015.

Le véhicule sous-marin peut se targuer d'une propulsion à 250 chevaux, la plus puissante au monde, d'une capacité d'immersion de 3 000 mètres et d'un port de charge de 4 tonnes.

La société explique que l'on distingue habituellement deux types de ROV, les véhicules dits d'observation ou d'inspection, souvent utilisés dans le cadre de la recherche scientifique, de l'exploration des fonds marins et de l'extraction d‘échantillons, et les véhicules dits « work-class » ou WROV, qui servent dans les missions de sauvetage et dans la construction de structures sous-marines.

Tandis que la puissance des WROV est en général inférieure à 150 chevaux, CRRC est parvenue à établir un nouveau record avec son nouvel engin mobile sous-marin. Ce dernier est également capable de superviser en temps réel des opérations sous-marines avec une portée allant de un à trois mètres selon la visibilité.

Selon Chen Jian, directeur adjoint de Zhuzhou CRRC Times Electric, à l'avenir, le ROV sera produit à grand échelle et son développement se poursuivra afin de le rendre plus petit, autonome et intelligent.

Parmi les principaux produits proposés par SMD Shanghai, on retrouve les ROV, les trancheuses sous-marines, les engins d'extraction minière sous-marins, les robots terrestres et les équipements liés aux énergies renouvelables. Ses WROV, qui sont classés en trois catégories (léger, intermédiaire et lourd), comptent parmi les trois meilleurs engins de ce type au niveau mondial.