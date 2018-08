Côte d’Ivoire : Bédié et Affi s'activent pour créer le "Front patriotique"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après avoir complètement tourné le dos à Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié est sur le point de créer une nouvelle alliance politique avec l’opposition. La rencontre pour la création du Front patriotique aura lieu avec Pascal Affi N’Guessan, ce vendredi à 17 heures.

Rencontre annoncée entre Bédié et Affi N’Guessan, ce vendredi

En politique, il n’y a pas d’alliance contre-nature, a-t-on coutume de dire. Cette assertion est d’autant plus une réalité en Côte d’Ivoire que le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI) sont en passe de créer le Front patriotique, une nouvelle coalition politique afin de tenir la dragée haute au Parti unifié dénommé Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Cette information a en effet été postée par un proche de Pascal Affi N’Guessan sur sa page Facebook. « Ce vendredi à 17 heures, les présidents Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié se rencontrent au domicile de Bédié pour peaufiner le Front patriotique entre nos deux formations politiques, le FPI et le PDCI », a indiqué Koné Ladio Issa.

Notons qu'au sortir d’une rencontre avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara, le président Bédié a clairement indiqué que son parti, le PDCI-RDA, se retire du processus de création du Parti unifié. Poursuivant dans sa logique, HKB a lancé un ultimatum à tous les ministres issus de son parti pour sortir du gouvernement avant le lundi 13 août prochain.

Cette rencontre entre le "Sphinx de Daoukro" et Affi N'Guessan, président d'une frange du FPI, fait suite à la précédente rencontre entre les deux leaders politiques. L'ancien Premier ministre avait appelé, lors d'une visite à l'ancien président ivoirien, en janvier dernier, à la création d'une alliance politique afin de sauver la Côte d'Ivoire « des dérives du régime Ouattara ».

Cette rencontre intervient alors que Simone Gbagbo amnistiée, vient de prendre fait et cause pour la frange du FPI dirigée par Aboudramane Sangaré, qui semble également bénéficier du soutien de la majorité des militants du parti créé par Laurent Gbagbo.