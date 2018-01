Côte d'Ivoire : Rencontre PDCI-FPI, Bédié et AFFI se parlent

Dialogue PDCI-FPI, les plus anciens rivaux de la politique ivoirienne ont enfin décidé de se parler ce mercredi 24 janvier 2018, chez Henri Konan Bédié.

Dialogue PDCI-FPI - après les jeunes, place aux présidents

Vers une alliance PDCI-FPI ? Longtemps séparés du point de vue politique et idéologique, les leaders de ces partis entament une étape importante qui, peut-être, aboutirait à une réconciliation nationale définitive en Côte d'Ivoire. Pour rappel, les jeunes des deux partis se sont rencontrés il y’à moins d’une semaine. À cette occasion, le président de la jeunesse du FPI a affiché l’envie de briser « les barrières politiques entre le FPI et PDCI ».

À la suite des jeunes, les présidents des deux partis (Pascal Affi N’Guessan et Henry Konan BEDIE), comme pour concrétiser, ce rapprochement inédit et rassurant pour la politique ivoirienne, ont décidé de se parler. Cette ouverture intervient à un moment où les dissidences au sein de la coalition RHDP exacerbent et l’on pourrait s’en faire autres idées.

Bédié traitre ou réconciliateur ?

Il faut noter que la crise au sein du RHDP bât son plein avec les sorties provocatrices très souvent répétées entre leaders de la coalition au pouvoir. En effet, une critique au sein des leaders du RDR stipule qu’il n’est pas question que le parti cède le fauteuil pendant que le PDCI oeuvre pour la reprise du pouvoir. Ce pas plutôt rassurant intensifierait, pour ce faire, la crise entre le PDCI et son allié. Il sera probablement perçu comme un rattachement de celui-ci au FPI à quelques deux ans des élections présidentielles.

De l’autre côté, au Front Fopulaire Ivoirien, parti qui vit une crise interne depuis plus de cinq ans, l’espoir pourrait renaître. Il faut ce pendant éviter de s'emballer, car la dissidence au sein de ce parti pourrait être un frein à ce rapprochement PDCI-FPI.

Au-delà de tout ce que l’on pourrait imaginer à propos de cette visite, Henry Konan BEDIE ne semble pas trahir la coalition. Il est d’ailleurs fort probable que le président BEDIE ait consulté les siens avant cette rencontre. À en croire les dernières déclarations de la ministre Anne-Désirée OULOTO dans un entretien accordé au quotidien Le Patriote, le président du PDCI « est un homme de parole ».

Celle-ci tentait d'éteindre le feu qui couvre au RHDP, notamment sur la supposée envie du PDCI de rompre son alliance avec le RDR du président Alassane Ouattara.