Kenya : Un touriste chinois tué dans une attaque d'hippopotame

Selon une information donnée par le Kenya Wildlife Service, un touriste chinois du nom de Zhang Mingzhuang, âgé de 66 ans, a été victime d'une attaque soudaine d'hippopotame dans le lac Naivasha, le 11 août dernier, à environ 80 km au nord-ouest dans la capitale kényane, Nairobi. Les sauveteurs arrivés sur place n'ont pu que constater sa mort. Wu Pengte, un homme de 62 ans qui l'accompagnait, a quant à lui été légèrement blessé.

Le calvaire d'un touriste chinois à Nairobi

La mort d'un touriste chinois après la morsure d'un hippopotame dans une parc animalier de Nairobi continue de suscité des réactions. « L'homme a été mordu à la poitrine, et il est décédé de ses blessures quelques instants après que des gens l'aient sorti du lac », a raconté Gideon Kibunja, responsable du Département des enquêtes criminelles. Il a également souligné que les hippopotames et les buffles de la région constituent de grandes menaces à la sécurité des personnes. Récemment, de nombreux incidents ont ainsi eu lieu, dans lesquels plusieurs civils ont été tués.

Selon le porte-parole du Service de la faune, Paul Udoto, les détails de l'attaque dont ont été victimes les deux touristes chinois n'ont pas encore été clairement déterminés. Il a toutefois souligné que les attaques d'hippopotames contre les touristes sont rares parce que le guide est responsable de la protection de ces touristes. Il n'en demeure pas moins que près de 500 personnes meurent chaque année en Afrique dans des attaques d'hippopotames.

Le journal britannique The Guardian a également rapporté que quelques heures après que les touristes chinois aient été attaqués par un hippopotame, un pêcheur a à son tour été agressé par un hippopotame dans le même secteur à quelques kilomètres de là.

Selon le journal local « The Star », citant des sources syndicales de l'industrie maritime de Naivasha, après la sécheresse 2017, les derniers mois ont souvent connu des pluies torrentielles, conduisant à une forte montée du niveau des eaux, y compris dans le lac Naivasha. Cela a provoqué de graves inondations et des hippopotames ont profité de l'occasion pour sortir du lac et pénétrer dans les fermes ou les hôtels pour s'y nourrir.

L'appel de l'ambassade de Chine aux touristes chinois

Le 12 août, l'ambassade de Chine au Kenya a rappelé aux touristes chinois sur son site officiel de se prémunir contre les attaques de la faune. L'article publié par l'ambassade indique que ces dernières années, de nombreux citoyens chinois ont été attaqués par des hippopotames et que certains ont même été tués, et demandé en conséquence à la population d'aider à empêcher les hippopotames de blesser des gens.

L'ambassade a également rappelé la taille énorme des hippopotames, et que s'ils sont apparemment dociles, quand ils se sentent agressés ou menacés (comme par exemple par le flash d'un appareil-photo), alors ils n'hésitent pas à attaquer. A ce moment-là, ils se déplacent très rapidement, renversant parfois les bateaux de croisière, qu'ils peuvent même briser avec leurs dents. C'est pourquoi il est conseillé ne pas s'approcher des hippopotames, en particulier s'il y a des petits, lors d'une visite, et de ne pas les nourrir ou jeter des objets étrangers dans le but d'attirer leur attention.

L'hippopotame, un animal dangéreux

Dans l'esprit des gens, les animaux les plus dangereux sur le continent africain sont les lions ou les panthères, mais en réalité, les spécialistes de l'industrie rappellent qu'il est bien rare qu'on puisse en voir. En revanche, de nombreux animaux qui donnent l'image de « bon gros vieux » ou d'« adorable petit » ont une forte agressivité et une redoutable efficacité de combat. L'hippopotame, un animal apparemment inoffensif, cause ainsi cinq fois plus de morts que les lions ou les éléphants. Dans la sélection des « animaux les plus agressifs de la planète » du « Monde mystérieux », l'hippopotame se classe d'ailleurs huitième.

La réalité n'est pas comme dans les dessins animés où les hippopotames sont doux et débonnaires : bien au contraire, ils sont de caractère irascible et féroce, et ont un très fort sens de leur territoire. Si un étranger y pénètre, ils attaqueront, que ce soit un bateau, un lion ou un crocodile, avec leurs impressionnantes défenses de 40 cm. Avec une tonne de pression, cette immense bouche est la plus puissante de tous les animaux terrestres du monde, et l'hippopotame est également l'animal terrestre qui a la force de morsure la plus élevée.

De plus, les données montrent que même si l'hippopotame est gros et court sur pattes, sa vitesse de course peut atteindre 30 km/h, ce qui équivaut à un sprint de 100 mètres en 12 secondes. Et dans l'eau, les hippopotames adultes peuvent atteindre une vitesse de 8 km/h.

