Abidjan: Martine Coffi-Studer gagne son procès contre Adama Bictogo

L’ex-ministre déléguée à la communication, Mme Martine Coffi-Studer (MCS) a remporté sa bataille contre Adama Bictogo qui avait illégalement installé la gare principale de sa Société de transport lagunaire sur son terrain. La Cour suprême de Côte d’Ivoire a décidé en faveur de la fondatrice d’Océan Ogilvy.

Martine Coffi-Studer terrasse Adama Bictogo en justice

Nous ébruitions le 24 février 2017, la bataille silencieuse que se livraient Martine Coffi-Studer et M. Adama Bictogo, également ancien ministre et homme d’affaires très prospère en Côte d’Ivoire. Cet homme qui est par ailleurs patron d’une société de transport avait illégalement installé la gare de sa compagnie sur le terrain de cette économiste de formation considérée comme la femme d’affaires la plus puissante du pays.

Mme Martine Coffi-Studer qui a fondé l’agence de communication Océan Ogilvy est également administratrice de plusieurs entreprises, y compris au sein du groupe français Bolloré. C’est cette dame de fer du monde des affaires que voulait spolier M. Adama Bictogo, grand patron de la société Snedai.

L’homme d’affaires soutenu par le Président Alassane Ouattara,. MCS pouvait elle aussi compter sur le président du PDCI M. Henri Konan Bédié. Ce dernier avait invité le chef de l’État, M. Alassane Ouattara, à s’impliquer dans le règlement du conflit entre ces deux personnes.

Le ministre Adama Bictogo avait ensuite proposé à Mme Martine Coffi-Studer le rachat du terrain litigieux situé aux abords du palais de la culture. La patronne de la filiale de Bolloré Transports & Logistics (BTL) lui avait opposé un refus catégorique.

Les deux parties ne s’étant jamais mises d’accord, l’affaire est montée jusqu’à la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui vient de donner raison à MCS.

M. Adama Bictogo devra envisager le déménagement de la gare de ses bateaux-bus.