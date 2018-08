Côte d'Ivoire : Elections locales, candidats PDCI validés par Bédié

Les candidats PDCI qui devront participer aux élections régionales et municipales du 13 octobre prochain sont connus. Henri Konan Bédié, président du parti, vient de donner son quitus à la liste à lui proposée par le Secrétaire exécutif.

Bédié donne son onction aux candidats PDCI

La tâche ne fut pas du tout aisée pour Maurice Kakou Guikahué et l'ensemble des membres du Secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui avaient la lourde charge de désigner le commando devant conquérir des communes et régions de Côte d'Ivoire aux prochaines élections locales. Dans un PDCI-RDA divisé entre pro et anti Parti unifié, il était nécessaire pour la haute direction du parti de faire des choix judicieux afin de conserver la confiance des militants, et même conquérir d'autres territoires.

Aussi, après avoir reçu toutes les velléités de candidatures, en juin dernier, les penseurs et autres tacticiens du vieux parti sont rentrés en conclave afin de sortir des noms de personnalités qui devront défendre avec leur dernière énergie, les couleurs du parti.

Après l'étude des différents dossiers et à la suite des consultations, ce sont 126 candidats qui ont été retenus pour les Municipales et 21 pour les Régionales. Tous ces candidats ont été individuellement appelés au téléphone par le Professeur Guikahué, Secrétaire exécutif chargé des élections au sein du parti septuagénaire. Cette liste officielle a été publiée dans le journal officiel du PDCI.

Rappelons à toutes fins utiles que ce dernier avait désavouée la première liste publiée par le journal du parti (Le Nouveau Réveil, Ndlr) suite à une réunion convoquée, le mercredi 22 août dernier à la résidence d’Henri Konan Bédié.

Liste des candidats PDCI aux Municipales par commune

1-Abobo : Djirabou Mandjoba Albéric

2-Adjamé: Koné Mahamadou

3-Attecoubé: Eho Djoman Claude





4-Cocody: Jean Marc Yacé



5-Port Bouët: Dr Emmou Sylvestre



6-Plateau: Ehouo Jacques Gabriel



7-Treichville : Amichia François Albert



8-Marcory: Aby Akrobou Raoul



9-Yopougon: Daouda Zié



10-Koumassi : N’dohi Yapi Raymond



11-Bingerville: Beugré Djoman



12-Songon: Éric N’koumo Mobio



13-Zoukougbeu: Deabo Poka Maurice



14-Toumodi: Koné Drissa



15-Adzopé : Amoukou Apko A.



16-Abengourou : Amoikon Banga



17-Bocanda : Kouamé Kouassi Lacina



18-Dimbokro : Diéméléou Amon Gabriel Bilé



19-Soubré: Zobré Kokobo André



20-Assinie Mafia : Magne Pierre René



21-Gboguhé : Tapé Logroan



22-Issia : Daham Ginette épouse Ross



23-Saïoua : Bouazo Noahi



24-Gohitafla : Tra Bi Irié Jonas



25-Grand-Béréby : Gosso Yabayou Alphonse



26-Grabo : Douai Hemain



27-Gbéléban : Traoré Abdoulaye



28-Madinani : Mme Kouma Karidia Koné



29-Tiémé : Sylla Mahomed



30-Samatiguila : Diaby Mamadou



31-Daoukro commune : Djè Aubin



32-Ouellé : N’zi Kouamé Antoine



33-Ettrokro : Kouakou Koffi



34-Buyo : Yao Yao Lazare



35-Meagui: N’dri Yao



36-Gueyo: Blé Sailly Félix



37-Grand Zatry: Pregnon Lucien



38-Duekoué: Guibony Oulai Deyezon Honoré



39-Kouibly: Téhé Lenouin



40-Man: Bleu Lainé Gilbert



41-Djebonoua : Taiguain Koffi Edmond



42-Bouaké : N’guessan Kouamé Lambert



43-Sinématiali : Soro Dolourou



44-Komorodougou: Soro Drissa



45-Dikodougou: Yéo Kognouma Moussa



46-Satama-Sokoro : Baïkoro Moussa



47-Rubino : Hubert Dessy



48-Tiassalé: Komenan Mogo Frédéric



49-Touba: Mouty Dosso



50-Mayo: Baflan Laure épouse Donwahi



51-Kaniasso : Diarroussouba Seydou



52-Boniérédougou : Tiémoko Touré



53-Dabakala : Touré Soumaïla



54-Fronan : Coulibaly Kihonwa



55-Katiola : Yao Touré Albert



56-Tortiya : Coulibaly Blaise



57-Yakassé-Attobrou : N’cho Tebi Bertin



58-Anoumaba : Ettien Bosson Raymond



59-Kouassi-Datékro : Late Yao Daniel



60-Sandégué : Drissa Ouattara



61-Niablé : Messou Bouadou Edouard



62-Aboisso : N’gouan Jérémie Alfred



63-Ayamé : Bosson Thomas



64-Maféré : Kadjo Michel



65-Bonoua : Améthier Koua Jean Paul



66-Diégonefla : Bagrou Goli



67-Bangolo: Guiry Aimé



68-Arrah : N’guessan Kouamé Badou Alerte



69-Alépé: Abé Angou Martial



70-Akoupé: Atsé Adépo Jacques



71- Hire: Kacou Gilbert Francis



72- Tie-Ndiekro: Yao Bhorey Kouakou Casmir



73- Nassian: Kouakou Massade



74-Oume: Lagui Kouassi Joachim



75-Bouaké: Nguessan Kouamé Lambert



76-Attiegouakro: Kouame Jérôme



77- Bonon: Trazie Bi Nguessan



78- Grand Bereby: Gosso Yabayou Alphonse



80-Agboville: Yavo François



81: Kokoumbo: Koffi Kouadio Hervé Paul



82-Bongouanou : Ehui Tano Félix



83-Bouaflé: Léhé Bi Lucien



84-Didievi : Yao Kouassi Appolinaire



85-Tiebissou : N’Dri Germain



86-Toulepleu : Denis Kah Zion



87-Brobo: Kouame Yao Séraphin



88-Botro : Yao N’Zué Gomo Célestin dit Copress



89-Diabo: Koumoin René



90-Sinfra : Goorey Hugues Alain



91- Yamoussoukro: Kouacou Gnrangbé Jean



92-Bassam: Georges Ezaley



93-M’Bahiakro : Kouakou Atchelaud Fausto Lewis



94-Daloa: Kossougro Seri Émile



95-Dabou: Jean Yedé Claude Niangne



96-Taï : Dramane Touré



97-Kouto : Saman Konaté



98-Agnibilekro : Mandodja M’bia Roger



99-Béoumi: Konan Étienne



100-Kouassi-Kouassikro: Kouadio Bertin



101-Azaguié: Kouassi N’goran Joseph



102-Sakassou: Kouadio Kouamé Eugène



103-Tanda: Kouame Adjimane



104-Koun-Fao : Oulayes Yao François



105-Sikensi: Aboh Faustin



106- Gagnoa: Alain Deigna



107-Komborodougou : Soro Drissa



108-M’bengué : Zewo Abdoul Kader Coulibaly



109-Sirasso : Moussa Silué



110-Ouangolo : Nawan Tuo



111-Séguéla : Ali Bakayoko



112-Sifié : Zoumana Méité



113-Vavoua : Youssouf Konaté



114-Guiberoua: Drogba Gabriel



115-Divo Commune: Apkalé Serges



116- Kolia: Fanan Konaté



117- Bodokro: Koffi Nda Kouakou



118: Lakota: Samy Merhy



119- Kounahiri: Zobro Jules



120: Jacqueville: Yace Patrick Grégoire Parfait



121- Agou: Aristide Yapi Brou



122- Grand Lahou: Gnagni Daniel



123- Prikro: Abaucia Yao Jean Claude



124- Mbatto: Bosson Kongo Blaise



125- Zikisso: Danon Opely



126- Ndouci: Obomou Gole Marcelin

Listes des candidats PDCI aux Régionales par Région

1-Nawa: Alain Richard Donwahi

2-Moronou: Véronique Bra Kanon

3-Cavally : Sarr Bohé

4-Guemon : Doh Simon





5-La Mé : Patrick Achi



6-Bélier : Yobouet Kouamé Kouassi Pascal



7-Marahoué : Boti Bi Zoua



8-Loh Djiboua: Babli Dominique



9-San Pedro: Beugré Donatien



10-Gbekê: Mangoua Jacques



11- Boukani: Pale Dimaté



12-Indenié Djuablin: Adou N’gouan Bernard



13-Sanwi: Aka Aouélé



14-Haut Sassandra: Alphonse Djedjé Mady



15-Hambol: Camara Kinaya Juliette



16-Goh: Bodi Théodore



17-Grands Ponts: Sess Essiagne Daniel



18-Iffou : Traoré-Adams Kolia



19-N’zi: N’zi N’da Affoué Eliane



20-Worodougou : Méité Aboulaye



21- Gontougo: Serges Vremen Yvon