Côte d'Ivoire : Bédié engage le combat contre le RHDP, selon Guikahué

A l'occasion de la cérémonie d'hommage à Bédié tenue à Gagnoa, ce samedi 18 août, Maurice Kakou Guikahué a réitéré la volonté de son président d'aller jusqu'au bout de sa logique. Logique qui consiste à se séparer définitivement d'Alassane Ouattara et à créer une nouvelle coalition politique.

Guikahué encense Bédié et l'engage à avancer

Dans un stade de Gagnoa plein à craquer, le Professeur Maurice Kakou Guikahué a eu des mots très élogieux à l'égard d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Le président du parti septuagénaire avait en effet annoncé son retrait du processus de mise en place du Parti unifié et l'éventualité de la création d'une nouvelle coalition politique.

Aussi, le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA déclare, devant une foule de militants gonflés à bloc, que la nouvelle ligne politique adoptée par le Sphinx de Daoukro est loin d'être une farce, mais plutôt la résultante d'une stratégie politique savamment murie, et dont il ne saurait se dérober.

Ainsi, le rapprochement avec le Front populaire ivoirien (FPI), l'envoi des émissaires, dont son épouse Henriette Konan Bédié, auprès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame récemment amnistiée, sont autant de signes qui attestent que HKB est déterminé à franchir le rubicond. N'en déplaise à ses anciens alliés qui multiplient les menaces et autres manœuvres politiciennes.

Déclaration de Maurice Kakou Guikahué

Que ma fierté d’animateur du PDCI-RDA est grande, devant une telle mobilisation, en cette journée du samedi 18 août 2018, de prendre la parole ici, à Gagnoa, en ce lieu qui porte le nom du symbole du combat et des martyrs du PDCI-RDA, Victor BIAKA BODA. C'est en ce lieu que nous voulons honorer un grand homme de paix et de vision. Mais permettez-moi, avant de continuer mon propos, de vous transmettre les salutations fraternelles et militantes de celui qui est à l’honneur, ce jour, en l'occurrence son Excellence Henri KONAN BEDIE, le Président de notre Grand Parti, le PDCI-RDA.

Je voudrais saluer la présence très distinguée de Mme Henriette KONAN BEDIE qui illumine cette cérémonie. Nos remerciements à Mme Henriette KONAN BEDIE, la dame au cœur d’or, qui a su, aux côtés de son illustre époux, apporter joie et réconfort aux populations, aux femmes et aux enfants en détresse.

Madame la Présidente, votre présence rassurante nous comble de joie. Recevez toute notre gratitude pour la prévenance dont vous faites preuve chaque fois que nous vous avons sollicitée, Vous étiez à Serihio, le 17 décembre 2016, pour nous soutenir lors de la campagne pour les élections législatives et aujourd’hui encore dans ce contexte politique bien particulier, vous êtes là. D’ailleurs la maternité de Dioulabougou ne porte-elle pas votre illustre nom !!! Merci, Madame Henriette KONAN BEDIE, Conseillère toute Spéciale du Président de notre Parti pour votre combat discret mais permanent qui nous procure les actes salvateurs pour la Côte d’Ivoire, que ne cesse de poser SEM Henri KONAN BEDIE, notre Président.

Nous remercions les populations et les militants qui ont répondu nombreux à notre appel à venir célébrer Henri KONAN BEDIE, représenté ici par sa charmante et distinguée épouse, Mme Henriette KONAN BEDIE. Merci Madame BEDIE d’être là parmi nous ! Il me plait à présent de saluer les Vice-Présidents Charles KONAN BANNY et TOURE AHOUA DIT NGODI qui ont accepté d’associer leur image à cette cérémonie, en en assurant le Haut Patronage.

Messieurs les Patrons, les militants sont heureux de vous voir aux côtés de votre frère, le Président Henri KONAN BEDIE au moment où s'intensifie le combat pour le retour du PDCI-RDA, au pouvoir d’État en 2020. Notre reconnaissance va également à Monsieur Jean-Louis Billon, Secrétaire Exécutif de l’information, de la Communication et de la Propagande du Parti, Parrain de cette cérémonie d’hommage, qui a décidé, malgré un calendrier familial très chargé, de venir avec nous à Gagnoa, où il est depuis le mercredi 15 août 2018. Merci Monsieur le Parrain pour votre implication pleine et entière dans la réussite de cette cérémonie.

C’est avec plaisir que nous notons la présence de nos frères et sœurs de Gagnoa, toutes sensibilités politiques confondues, accourus des quartiers, des villages et des campements de Gagnoa et de Oumé pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie d’hommage et de reconnaissance à un digne fils de la Côte d’Ivoire, Henri KONAN BEDIE. Merci pour ce soutien.

Je salue la présence des délégations du Front Populaire Ivoirien dont les responsables partis honorés la mémoire de notre frère Paul DOKUI, se sont fait représenter par 300 jeunes ainsi que celles du MFA et du RPP. A vous tous, hommes et femmes, militants et militantes du PDCI RDA, venus du Nord, du Sud, de l’Est, du Centre et de l’Ouest pour vous retrouver ce matin, à Gagnoa, je voudrais vous transmettre à vous aussi, le message de remerciements et d'encouragement du Parti. Le Président du Parti sait pouvoir compter sur vous pour relever les défis du futur dont le plus important est la victoire d’un militant actif du PDCI-RDA, au soir de l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Cette rencontre est également une opportunité pour nous de prendre clairement position et montrer notre soutien ferme au Chef au moment où une vague d’oiseaux parcourent champs et clairières, piaillent du haut des cimes, clament à tue-tête, leur volonté à perforer les bases étanches de notre maison commune. Permettez-moi de vous rappeler quelques traits du message du Président du Parti devant les déclarations de certains Ivoiriens ces temps-ci.

« Certains militants transfuges au Parti Unifié RHDP disent qu’ils veulent réaliser le projet du Président Henri KONAN BEDIE annoncé dans l’Appel de Daoukro. En réalité, cela n’est pas vrai, car le Parti Unifié que j’ai souhaité n’est pas celui qu’ils ont embrassé. Le Parti Unifié de l’Appel de Daoukro, n’est pas celui de l’Assemblée Générale Constitutive créant un nouveau Parti dénommé Parti Unifié RHDP avec dissolution à terme des Partis membres.

Mesdames et Messieurs

Nous venons d’écouter avec attention tous les hommages, éloges et témoignages et l’Appel de Gagnoa portés par de nombreuses personnalités et non des moindres. Oui, le président Henri KONAN BEDIE représente à nos yeux la conscience morale de la nation ivoirienne par son sens de l’abnégation et du sacrifice de soi, de sa personne, de ses intérêts personnels et partisans face aux grands enjeux nationaux auxquels notre pays a été et est encore confronté. Il demeure la force de stabilisation de la situation politique lors des épisodes douloureux que continue de traverser notre pays depuis le coup d’état de 1999 en passant par la rébellion armée de 2002, jusqu’à la crise postélectorale de novembre 2010.

Par la culture de la mesure héritée de Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Henri KONAN BEDIE est devenu dans notre pays l’emblème du point fixe vers lequel convergent les hommes politiques épris de paix et soucieux de l’avenir de la Côte d’Ivoire.

En effet, Henri KONAN BEDIE est un homme généreux, de partage, patient et tolérant. Ces vertus font de lui un démocrate accompli à l’écoute des autres, ouvert à leur esprit dans sa quête permanente du dialogue en vue d’une convergence de vue sur les grandes questions de la nation. C’est là une marque du démocrate qu’il est et a toujours été. Toutes ces valeurs dont nous venons de faire l’inventaire font d’Henri KONAN BEDIE un Houphouëtiste attaché profondément à la quête permanente de la paix. Parce que la paix comme le disait Félix Houphouët-Boigny « n’est pas un mot, c’est un comportement » et BEDIE a épousé, tout au long de sa vie politique, ce comportement.

Je voudrais saluer le Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre Patrick ACHI qui a fait le déplacement, montrant ainsi, qu’il reste PDCI. Patrick, le Parti t’a confié une mission que tu exécutes avec conscience tout sachant d’où tu viens. Merci pour ta présence.

Egal à lui-même et constant dans le respect de ses engagements, le Président Henri KONAN BEDIE a démontré son courage politique, sa capacité à consentir tous les sacrifices pour le salut de la Côte d’Ivoire. C’est cela le don de soi dans la maîtrise des ambitions. C’est l’exemple que nous célébrons aujourd’hui afin qu’il serve de boussole à la classe politique ivoirienne voire africaine.

Nous voudrions du haut de cette tribune lui adresser un message de soutien et d’encouragement pour qu’il poursuive l’œuvre de paix dont il est le dépositaire en sa qualité de légataire de l'héritage de Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Autant il est le ciment du PDCI-RDA, autant il se doit d’être le ciment de la nation. C’est pourquoi le PDCI-RDA et les Ivoiriens saluent son initiative houphouëtiste de reconstruction d’une nouvelle plateforme d’union et de rassemblement des filles et des fils de Côte d’Ivoire soucieux de paix, de justice, de cohésion et du bien-être des populations.

Beaucoup d’entre vous se posent la question de savoir si le Président Henri KONAN BEDIE pourra maintenir le cap sur la nouvelle vision qu’il vient d’indiquer fermement ces derniers temps. Je voudrais vous affirmer que le Président Henri KONAN BEDIE ne reculera pas.

Pour conclure, nous voudrions formuler nos vœux de bonheur et de longévité pour qu’il poursuivre l’œuvre de paix et de réconciliation entre tous les enfants de la République.

Longue vie au Président Henri KONAN BEDIE

Longue vie au PDCI-RDA, Parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle,

Longue au PDCI-RDA, patrimoine politique national de la Côte d’Ivoire,

Pour que notre pays continue d'être un Havre de paix !

Merci pour votre aimable attention.

Fait à Abidjan, le 18 août 2018

Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE

Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA