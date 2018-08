Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa reçoit l'émissaire de Xi Jinping

L'envoyée spéciale du président chinois Xi Jinping, Su Hui, a été reçue dimanche par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Xi Jinping félicite Mnangagwa pour son élection

Mme Su, vice-présidente du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a transmis au Président Emmerson Mnangagwa les salutations et les félicitations cordiales du président Xi Jinping pour son élection à la tête du Zimbabwe.

Le bon déroulement de ces élections a reflété le souhait du peuple zimbabwéen, a-t-elle noté, exprimant tous ses vœux pour le développement socio-économique du Zimbabwe sous la direction de son nouveau président.

La Chine est heureuse d'accueillir M. Mnangagwa au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) la semaine prochaine à Beijing et se félicite de sa contribution à cet événement, qui portera le partenariat de coopération stratégique global sino-africain et sino-zimbabwéen à des niveaux plus élevés, a ajouté Mme Su.

Emmerson Mnangagwa reconnaissant de Xi Jinping

M. Mnangagwa a remercié M. Xi d'avoir dépêché une envoyée spéciale pour assister à sa cérémonie d'investiture, demandant à Mme Su de transmettre ses sincères salutations et meilleurs vœux à M. Xi.

Qualifiant le développement économique de tâche la plus pressante au niveau national, le successeur de Robert Mugabe s'est engagé à promouvoir une politique d'ouverture du pays afin d'y attirer les investissements étrangers et a souhaité la bienvenue aux entrepreneurs du monde entier, y compris chinois.

Les deux pays sont des amis de toujours dont les relations bilatérales ont désormais évolué vers un partenariat de coopération stratégique global, a déclaré M. Mnangagwa, ajoutant qu'ils sauront saisir toutes les bonnes opportunités dans divers domaines de collaboration.

Souhaitant au sommet du FCSA un succès complet, le président zimbabwéen a déclaré qu'il avait hâte d'y assister et de rencontrer le président Xi pour discuter de la coopération sino-africaine et sino-zimbabwéenne.