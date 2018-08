Chine - Afrique : Discours très attendu de Xi Jinping lors du FOCAC

Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) le 3 septembre, a annoncé mercredi Wang Yi, conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères.

Les orientations de Xi Jinping pour une bonne coopération sino-africaine

Le discours de Xi Jinping expliquera les nouvelles idées de la Chine pour renforcer les relations avec l'Afrique et annoncera les nouvelles mesures pour la coopération pragmatique de la Chine avec l'Afrique, a déclaré M. Wang Yi lors d'une conférence de presse.

Le sommet est prévu les 3 et 4 septembre à Beijing. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs indiqué que des dirigeants africains et le président de l'Union africaine (UA) assisteraient au sommet, en plus du secrétaire général des Nations Unies, en tant qu'invité spécial, et de 27 groupes africains et internationaux en tant qu'observateurs.

Le sommet sera un événement diplomatique important organisé par la Chine cette année et en présence du plus grand nombre de dirigeants étrangers, a-t-il noté.

Le 3 septembre au matin, M. Xi et certains dirigeants africains assisteront à la cérémonie d'ouverture du Dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains, ainsi que des représentants d'entreprises et de la 6e Conférence des entrepreneurs chinois et africains et prononceront des discours à cette occasion.

Le 4 septembre, M. Xi et Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, présideront séparément deux cycles de discussions. Les dirigeants chinois et africains échangeront leurs points de vue sur les relations sino-africaines et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a précisé M. Wang.

Le président chinois invitera également des délégués étrangers à un banquet de bienvenue et à un spectacle, et procédera à des rencontres ou à des entretiens bilatéraux avec d'autres dirigeants au cours du sommet, a-t-il ajouté.

Créé il y a 18 ans, le FOCAC a obtenu des résultats fructueux et est devenu un repère important de la coopération sino-africaine. Il sert aussi de mécanisme dirigeant la coopération internationale avec l'Afrique et promouvant la coopération Sud-Sud, a-t-il indiqué.

Selon M. Wang, le sommet vise à construire une communauté de destin plus étroite entre la Chine et l'Afrique, mettre davantage en synergie l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route" et le développement africain, élaborer une nouvelle voie pour une coopération sino-africaine d'un plus haut niveau et approfondir les échanges entre les peuples.

"Nous sommes persuadés qu'avec les efforts conjoints de la Chine et de l'Afrique, le sommet de Beijing sera un grand succès et établira un nouveau monument historique pour la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique", a déclaré M. Wang