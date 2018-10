Côte d'Ivoire : Elections locales, RHDP-PDCI, enfin l'heure de la vérité

Qui du RHDP unifié ou duPDCI-RDA pèse véritablement sur l'échiquier politique national ? Les élections locales qui se tiennent ce samedi 13 octobre permettront de départager ces deux formations politiques rentrées en confrontation directe.

Le PDCI et le RHDP unifié s'affrontent aux élections locales

Les élections régionales et municipales se déroulent, ce samedi 13 octobre, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il s'agit des premières élections auxquelles le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et ses désormais anciens alliés partent en rang dispersé depuis le second tour de la présidentielle de 2010.Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara sont en effet divisés sur la question de l'alternance 2020.

Alors que le président du PDCI milite pour faire d'un militant actif de son parti le candidat de la coalition au pouvoir, le Président de la République indique que tout le monde pourra se présenter, et le meilleur sera par la suite retenu. HKB qui ne l'entend donc pas de cette oreille a décidé de retirer le PDCI de tout processus de mise en place du Parti unifié.

Eu égard à ces dissensions, les deux partis ont présenté, contrairement à leur habitudes, des listes différentes aux élections locales qui se tiennent ce samedi. Des candidats précédemment élus sous la bannière des deux partis, sont désormais obligés de choisir l'un ou l'autre camp, à l'exception de Patrick Achi et Alain-Richard Donwahi qui ont bénéficié du parrainage conjoint du PDCI et du RHDP unifié.

Ce scrutin local permettra donc de connaitre la force politique de ces deux partis sur le plan national. A moins que les Indépendants, qui sont pour la plupart des transfuges de la majorité présidentielle, ne dictent leur loi aux partis politiques.