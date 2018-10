Côte d'Ivoire : Elections locales, victoire assurée du PDCI, selon Bédié

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Henri Konan Bédié ne doute nullement pas de la victoire de la victoire de son parti aux prochaines élections locales. Le président du PDCI appelle toutefois ses militants à la vigilance pour faire barrière à la fraude électorale.

Elections locales, les recommandations de Bédié aux candidats PDCI

Les campagnes pour les élections régionales et municipales du 13 octobre prochain battent leur plein à travers la Côte d'Ivoire. C'est la première élection, depuis la présidentielle de 2010, à laquelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des républicains (RDR) vont en rangs dispersés. Cette division est due à la mésentente entre Alassane Ouattara à propos de l'alternance 2020, et aussi de la mise en place du Parti unifié.

Le Président du PDCI-RDA qui croit fermement aux chances des candidats de son parti de remporter la majorité des sièges dans les localités où ils se sont porté candidats, les a appelés à veiller au grain afin de « s'opposer à la fraude ».

Notons que le PDCI avait menacé de boycotter les élections locales, exigeant la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) qui est pourtant dirigé par Youssouf Bakayoko, un militant du parti créé par Félix Houphouët-Boigny. Cependant, à l'issue du Bureau politique tenu, le 24 septembre dernier, à Daoukro, le président Bédié et ses partisans ont décidé quand même d'y aller compte tenu de l'impact de ces élections.