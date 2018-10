Côte d'Ivoire : Saf-Cacao aux mains de l'Emirati Prime Group of Companies

C'est enfin le bout de tunnel pour Saf-Cacao placé en liquidation judiciaire il y a trois mois. Cette société cacaoyère sera reprise par Prime Group of Companies, un groupe émirati qui a fait une offre très alléchante.

Une offre de 230 milliards FCFA pour reprendre Saf-Cacao

Lors que la grande campagne cacaoyère s'est ouverte le 1er octobre dernier, la Société Amer et Frère (Saf-Cacao), qui faisait pourtant partie du Top 10 des entreprises qui achetaient la plus grande quantité de cacao à chaque campagne, n'était pas au rendez-vous. Et pour cause, cette société, du reste, très « importante pour l’économie locale de San Pedro », a été déclarée en faillite. Le tribunal de première instance de Sassandra avait d'ailleurs prononcé sa liquidation judiciaire, en juillet 2018.

Mais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait promis, lors de sa conférence de presse du 17 septembre dernier, que « la question pourra trouver solution avant la prochaine campagne ».

Après une première tentative de reprise infructueuse de Saf-Cacao par Africa Sourcing, un exportateur majeur de fèves de cacao, la deuxième opération s'est voulue beaucoup plus concrète.

En effet, le groupe émirati Prime Group of Companies a fait une offre de 230 milliards de FCFA pour reprendre Saf-Cacao. En compétition avec le groupe ivoirien Idex, qui proposait quant à lui, 150 milliards de FCFA, ce groupe étranger dirigé par le marocain Karim Bouhout s'est à juste titre vu choisi.

En vertu de cet accord, le nouvel acquéreur devra débourser un acompte de 40 milliards de FCFA dès la signature du contrat la semaine à venir, et le reliquat sera échelonné sur 10 années. Aussi, tous les actifs de Saf-cacao, à savoir un entrepôt de stockage s’étendant sur 100 000 m² et une unité de broyage de cacao de 32 000 tonnes, deviendront sa propriété.

C'est donc un ouf de soulagement pour Saf-Cacao qui croupit sous une dette d'environ 240 milliards FCFA due au Conseil du Café-cacao (CCC) et aux banques ivoiriennes.