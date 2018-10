Côte d'Ivoire : Les graves révélations d'Abel Naki sur Blé Goudé

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Accusé d'avoir livré Charles Blé Goudé aux autorités ivoiriennes en 2013, Abel Naki a produit une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il s'en défend formellement. Le président du Cri panafricain a toutefois fait des révélations à couper le souffle.

Abel Naki évoque la seconde épouse de Blé Goudé

Les proches de l'ancien régime de Laurent Gbagbo continuent de se lancer des piques via les réseaux sociaux. La dernière en date est celle d'Abel Naki qui accuse une personne, qui est de toute vraisemblance Zadi Djédjé, le fondateur du Front populaire uni (FPU). A en croire ce leader politique vivant en France, les accusations de son détracteur ne sont basées sur aucun fondément solide dans la mesure où, le jour où Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana, c'est-à-dire le17 janvier 2013, il se trouvait déjà dans l'Hexagone.

Abel Naki a par ailleurs cité des témoins qui peuvent attester de ses dires, comme pour prouver qu'il n'a rien n'à voir avec l'arrestation du leader de la Galaxie patriotique, encore moins son transfèrement à la Cour pénale internationale (CPI).

Cependant, dans cette tentative de disculpation, le président du Cri panafricain a évoqué l'existence d'une seconde épouse de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Mais bien pire, cette dernière pourrait être celle qui a vendu la mèche au régime d'Abidjan pour mettre la main sur le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP).

« En même temps que j’ai cette information, j’appelle quelques camarades pour qu’on puisse nous retrouver là où se trouvait Armand Dago. Armand Dago qui est à la Porte de la Chapelle chez le doyen Nally qui est le chef des ressortissants de Takoa qui est le village maternel de Charles Blé Goudé », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Mais à notre grande surprise, là où nous étions, il y avait également la seconde épouse de Charles Blé Goudé qui s’appelle Koné Notalie. Et cette deuxième épouse de Charles Blé Goudé serait aussi maîtresse de Cissé Bacongo. Cissé Bacongo est du RDR, c’est eux qui nous font la guerre. Et elle, elle est la maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. »

Abel Naki révèle par ailleurs que c’est cette Koné Notalie qui a loué en son nom la maison qu’habitait Blé Goudé au Ghana. Et c’est Patrice Kouté qui a installé en son nom le téléphone fixe au Ghana.

Indiquant en outre que Blé Goudé est son frère du même village, le président du Cri panafricain a décidé de porter plainte contre l’auteur de ce qu'il qualifie comme « désinformation ».

Il s’interroge toutefois : « Comment on fait pour retrouver Charles Blé Goudé ? » Avant de répondre : « Ce sont les proches de Charles Blé Goudé. Moi je n’ai jamais été un proche de Blé Goudé malgré le fait qu’il est mon frère. Mais je n’ai jamais travaillé avec lui pour savoir tous ses secrets. Tous ceux qui peuvent savoir où Charles Blé Goudé dormais, c’est ceux qui sont avec lui. »

Mais là où certains internautes continuent de s’interroger, c’est de savoir pourquoi avoir attendu plus de 4 ans (la vidéo l’accusant date du 1er octobre 2014) pour réagir ?